Domingo, 24 de agosto de 2025

Esporte Governo da Arábia Saudita planeja cortar gastos no futebol e coloca time de Cristiano Ronaldo à venda

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

A intenção é diminuir a dependência de recursos públicos e atrair investidores privados para gerir os clubes.

Foto: Divulgação/Al-Nassr
A intenção é diminuir a dependência de recursos públicos e atrair investidores privados para gerir os clubes. (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

O projeto de transformar a liga da Arábia Saudita em uma potência mundial pode estar prestes a mudar de rumo. O governo saudita planeja reduzir as despesas no futebol e colocar à venda os quatro clubes mais importantes do país: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.

Entre os afetados está o Al Nassr, a equipe de Cristiano Ronaldo, que renovou contrato recentemente em um acordo milionário e ainda reforçou o elenco com nomes como João Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez, sob o comando do técnico português Jorge Jesus.

Segundo o jornalista saudita Ahmed Ajlan, a intenção é diminuir a dependência de recursos públicos e atrair investidores privados para gerir os clubes. Atualmente, 75% do capital pertence ao Fundo de Investimento Público (PIF) e os outros 25% estão sob controle do Ministério do Esporte. A venda deve envolver a totalidade das ações.

Um dos principais interessados é o príncipe Al Waleed bin Mosaad, apontado como favorito para comprar o Al Hilal. Ele é considerado “membro de ouro” do clube e chegou a disponibilizar seu avião particular para buscar Neymar em Paris, em 2023. Outro nome citado é o príncipe Abdullah bin Mosaad, ex-dono do Sheffield United, mas sem negociações avançadas.

Desde o início da ofensiva para atrair estrelas do futebol europeu, em 2023, os quatro clubes já gastaram cerca de €1,59 bilhão apenas em transferências — valor que não inclui salários e outras despesas. O Al Hilal foi o que mais investiu (€558 milhões), seguido do Al Nassr (€406 milhões). A mudança de estratégia pode marcar uma nova fase no futebol saudita, com menos gastos públicos e maior peso de investidores privados.

No sábado (23), o Al-Ahli venceu o Al-Nassr nos pênaltis e conquistou o título da Supercopa Saudita, em Hong Kong, após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti, enquanto Kessie deixou tudo igual na etapa inicial. No segundo tempo, Brozovic colocou a equipe de Jorge Jesus à frente, mas o brasileiro Ibañez empatou na reta final.

Nos pênaltis, o Ah-Ahli conseguiu ter 100% de aproveitamento em cinco cobranças, enquanto Al-Khaibari desperdiçou a quarta batida pela equipe do Al-Nassr após uma grande defesa de Mendy.

Na quinta-feira (28), o Ah-Ahli faz sua estreia no Campeonato Saudita diante do Neom, às 15h (de Brasília). Por outro lado, o Al-Nassr inicia sua caminhada na Saudi Pro League contra o Al-Tawoon, na sexta-feira (29), às 15h (de Brasília).

