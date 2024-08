Esporte Brasil inicia Jogos Paralímpicos de Paris em busca de campanha histórica

280 atletas representam o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris

O Brasil inicia a disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris, na França, com a meta de realizar a campanha mais vitoriosa da sua história. Para isso, o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) enviou à capital francesa a maior delegação brasileira da história da competição: 280 atletas, sendo 255 com deficiência, 19 atletas guia (18 para o atletismo e um para o triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

“Temos, no nosso plano estratégico, formulado em 2017, a meta de conquistar entre 70 e 90 medalhas e de ficar entre os oito primeiros. Mas a nossa real expectativa é de que o Brasil possa fazer em Paris a melhor campanha de todos os tempos”, declarou o presidente do CPB, Mizael Conrado, sobre a expectativa de campanha do Brasil nos Jogos de Paris.

A cerimônia de abertura ocorre a partir das 15h (horário de Brasília) desta quarta-feira (28). A Paralimpíada prossegue até o dia 8 de setembro.

O objetivo é ultrapassar as campanhas dos Jogos do Rio (2016) e de Tóquio (2020), nos quais, em cada, o Brasil conquistou o total de 72 medalhas. Porém, foi no Japão que o País estabeleceu o recorde de ouros, 22, superando a marca dos Jogos de Londres (2012), quando 21 brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio. Em 2016, foram conquistados 14 ouros.

As possibilidades de cumprir uma campanha inesquecível na capital francesa são inúmeras, pois o Brasil está representado em 20 das 22 modalidades: atletismo, badminton, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, hipismo, halterofilismo, judô, natação, remo, tênis em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado. Só não haverá brasileiros no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

Na história dos Jogos Paralímpicos, que tiveram a sua primeira edição em Roma (1960), o Brasil tem um total de 373 medalhas (109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes).

