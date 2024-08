Após polêmica, Guilherme Boulos exclui vídeo do Hino Nacional cantado com “linguagem neutra” ao lado de Lula

Membros da campanha do candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) decidiram apagar das redes sociais o vídeo de um comício no qual uma intérprete alterou a letra do Hino Nacional para a chamada “linguagem neutra”. “Des filhes desse solo…”, ela cantou na ocasião. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava presente no evento.

O fato aconteceu no sábado (24), mas começou a ganhar repercussão na terça-feira (27), com críticas de adversários políticos do candidato, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a deputada federal Carla Zambelli (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).

“Lacração não deu certe”, ironizou Nikolas. Zambelli e Flávio classificaram a mudança na letra do Hino como um “desrespeito”.

Após a polêmica, Boulos buscou se isentar de culpa no tema. “A campanha, em momento algum, solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício no último sábado”, diz nota da campanha do candidato.

“A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional”, prossegue o texto.