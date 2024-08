Porto Alegre Tribunal do Júri condena motorista que matou homem e feriu gravemente criança em acidente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

O acidente ocorreu em julho de 2015, na Zona Sul da Capital Foto: MP/Divulgação O acidente ocorreu em julho de 2015, na Zona Sul da Capital. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O réu acusado de causar um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem e deixou uma criança gravemente ferida na Zona Sul de Porto Alegre, em julho de 2015, foi condenado pelo Tribunal do Júri a nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

O julgamento, presidido pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh, da 3ª Vara do Júri da Capital, terminou no fim da tarde de terça-feira (27). O réu, de 66 anos, que responde pelos crimes de homicídio simples e tentativa de homicídio simples, poderá recorrer da sentença em liberdade.

De acordo com o MP (Ministério Público), o veículo conduzido por ele trafegava em alta velocidade, invadiu a pista contrária da Estrada Costa Gama, no bairro Belém Velho, e colidiu contra a motocicleta onde estavam as duas vítimas.

Paulo Rogério de Paula Neves, de 34 anos, morreu no local, e a filha dele, na época com 8 anos, ficou gravemente ferida. Ainda conforme a denúncia, o réu, que sofre de Mal de Parkinson, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e fugiu do local do acidente.

