Brasil já tem mais de 80 milhões de vacinados com a terceira dose contra a covid

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Nas últimas 24 horas, o País administrou 1.091.711 doses de vacinas.

O número de vacinados com a terceira dose contra a covid no Brasil está em 84.493.436. Enquanto a segunda já foi aplicada em 163.304.926 (76,02%) da população. Já a quarta dose foi aplicada em 693.286 pessoas no País até esta quarta-feira (20). Cerca de 13 Estados já informam o dado separadamente. A etapa de vacinação nas Unidades da Federação segue conforme preconizado pelo Plano Nacional de Imunização.

Em relação à primeira porção do imunizante, 176.944.700 dos brasileiros foram alcançados, o que corresponde a 82,37% dos indivíduos. Ao considerar a vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), a campanha de vacinação já chegou a 11.591.155, o equivalente a 56,54% deste público.

Nas últimas 24 horas, o País administrou 1.091.711 doses de vacinas, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 92,97% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá, onde 61,98% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).

