Esporte Brasil leva susto, mas passeia contra Venezuela e vai às semifinais no basquete

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

A seleção fecha a primeira fase do Pan em um duelo de favoritos contra a Colômbia, às 10h30min desta sexta-feira. Foto: Wander Roberto/COB

O início assustou. O Brasil viu, nesta quinta-feira (26), a Venezuela abrir 12 a 0 em meio a um festival de erros. Mas o susto foi passageiro. A partir do segundo quarto, a seleção disparou e não tomou conhecimento das rivais. No fim, uma vitória tranquila, a segunda pelo grupo B nos Jogos Pan-Americanos de Santiago: 94 a 47. Com o resultado, garantiu o lugar nas semifinais.

Na estreia, o Brasil havia vencido o México por 72 a 54. A seleção fecha a primeira fase do Pan em um duelo de favoritos contra a Colômbia, às 10h30min desta sexta-feira.

Erika, com 14 pontos, foi a cestinha da partida. Licinara e Aline, com 13, foram outros destaques da equipe. Diante da facilidade do jogo, o técnico João Camargo aproveitou para dar rodagem a todo o time no decorrer da partida.

“Se não tiver uma emoção não tem graça. O esporte é isso, o basquete é isso. Entramos um pouco afoitas, mas no decorrer do jogo, conseguimos implantar tudo o que treinamos. O mais importante é que conseguimos a vitória e convencemos. São 28 anos de seleção. Eu me sinto muito feliz por estar aqui. Sei que o ciclo está terminando, mas espero terminar bem, lá em Paris”, disse Erika.

O jogo

O início foi dos piores. Com muitos erros e desligado em quadra, o Brasil viu a Venezuela abrir 9 a 0 em dois minutos de jogo. Perez, tranquila, ampliou com uma cesta de três. Manu respondeu da mesma forma e finalmente abriu a contagem para o time brasileiro com quase quatro minutos de jogo. Aos poucos, porém, o Brasil melhorou. Cresceu na defesa, acertou a mão nos arremessos e diminuiu a distância no placar. Nos lances livres de Maria, placar passou a marcar 17 a 14. No zerar do cronômetro, 21 a 16 para as venezuelanas, mas com uma bela reação do Brasil.

A seleção seguiu melhor no segundo quarto. E não demorou a tomar a frente. Na metade do período, após um lance livre de Licinara, o Brasil marcou 38 a 24 no placar. Era um jogo completamente diferente. Muito bem na marcação, a equipe brasileira não permitiu que a Venezuela reagisse. No fim, o placar já era de 47 a 26 para as brasileiras.

O segundo tempo foi no mesmo ritmo. Ao final do terceiro quarto, o Brasil disparou e abriu 75 a 31 com muita tranquilidade, com 28 a 5 na parcial. Àquela altura, a Venezuela já não tinha forças para fazer frente.

