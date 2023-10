Política Dirigentes e ministros do próprio PT também defendiam troca na presidência da Caixa

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A troca de comando da Caixa já vinha sendo antecipada por interlocutores. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A troca de comando da Caixa já vinha sendo antecipada por interlocutores. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a economista Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal. A decisão foi comunicada a Rita em reunião no Palácio do Planalto na quarta-feira (25). Funcionária de carreira da Caixa desde 1989, Maria Rita estava desde janeiro como presidente da instituição. Antes, ela participou do Conselho de Administração do banco.

Em nota, o governo confirmou que o novo presidente do banco será o economista e servidor da Caixa Carlos Vieira Fernandes. Ele já ocupou cargos de confiança em ministérios de partidos do Centrão, em anos anteriores. Fernandes é indicação do bloco de partidos e conta com o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A troca de comando da Caixa já vinha sendo antecipada por interlocutores. A presidência da Caixa era cobiçada há meses por siglas do Centrão, em troca de apoio ao governo Lula no Congresso. Lira já havia afirmado que o comando da Caixa estava na negociação para ampliar a base parlamentar do Palácio do Planalto.

Os partidos querem também indicar substitutos para as vice-presidências da Caixa. O petista e Lira, no entanto, ainda devem se reunir ao longo desta semana para confirmar as substituições. O comando da Caixa e de outros órgãos públicos, como os Correios e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), era reivindicado por essas siglas desde julho.

Carlos Vieira Fernandes foi diretor da Funcef, fundo de pensão da Caixa, entre 2016 e 2019. Ele também já trabalhou na própria Caixa Econômica Federal. Fernandes também foi secretário-executivo dos ministérios das Cidades e da Integração Nacional durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Em ambos os casos, os ministros responsáveis pelas pastas eram do PP.

O governo divulgou nota oficial sobre a mudança:

“Nomeação de novo presidente da Caixa Econômica Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo.

Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio.

Na gestão de Serrano foram inauguradas 74 salas de atendimento para prefeitos em todo o país, cumprindo um compromisso de campanha.

O governo federal nomeará o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco, dando continuidade ao trabalho da Caixa Econômica Federal na oferta de crédito na nossa economia e na execução de políticas públicas em diversas áreas sociais, culturais e esportivas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dirigentes-e-ministros-do-pt-tambem-defendiam-troca-na-presidencia-da-caixa/

Dirigentes e ministros do próprio PT também defendiam troca na presidência da Caixa

2023-10-26