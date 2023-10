Notícias Presidente da Câmara dos Deputados quer testar seu nome em pesquisas para a Presidência da República

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As falas de Lira ocorreram após levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tem mostrado a seus aliados no Congresso interesse em ver seu nome testado em pesquisas para a Presidência da República.

As falas de Lira nesta direção foram feitas após um levantamento ser publicado neste mês pelo Instituto Paraná Pesquisas. Ele não apareceu entre os nomes testados, mas demonstrou a parlamentares o desejo de saber como se sairia.

Os dados mostraram que, se a eleição de 2026 fosse hoje, o presidente Lula (PT) teria 36,6% das intenções de votos e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria seu principal adversário, com 12,7% dos votos.

Lira segue na Presidência da Câmara até fevereiro de 2025. Há duas semanas, o deputado travou a pauta econômica do governo na Casa, que busca ampliar a arrecadação em mais de R$ 60 bilhões.

Na quarta-feira, porém, Lula atendeu ao Centrão com a demissão da presidente da Caixa Econômica Federal Rita Serrano e a escolha de Carlos Antônio Vieira Fernandes para o posto.

O nome é indicado por Lira, que articulou diretamente a escolha para o banco. Agora, o presidente da Câmara sinalizou que vai destravar a análise de projetos prioritários para o governo federal

Presidenciáveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa para a Presidência da República em todos os 4 cenários estimulados de levantamento realizado de 29 de setembro a 3 de outubro pela Paraná Pesquisas. A empresa questionou os entrevistados como se a eleição fosse hoje.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece em 2º lugar em todas as simulações em que seu nome é mencionado. Quando não é, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é o 2º candidato com maior intenção de voto para vencer a próxima eleição presidencial.

O levantamento entrevistou 2.020 eleitores em 162 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal de forma presencial de 29 de setembro a 3 de outubro de 2023. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. Por não ser ano eleitoral, não é necessário registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No 1º cenário estimulado (quando o nome dos candidatos é apresentado), Lula tem 36,6% das intenções de voto, enquanto o governador Tarcísio de Freitas soma 12,7%. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), (MDB), que foi candidata à presidência em 2022, vem em 3º lugar, pontuando 7,4%.

Já o senador e ex-juiz da operação Lava-Jato Sergio Moro (União-PR) tem 6,7% dos votos nessa simulação, com mais nomes. Está empatado dentro da margem de erro com o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) (6,3%) e com Zema (5,7%).

Os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), têm respectivamente 4,6%, 2,1%, 1,9% e 1,2% das intenções de voto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-quer-testar-seu-nome-em-pesquisas-para-a-presidencia-da-republica/

Presidente da Câmara dos Deputados quer testar seu nome em pesquisas para a Presidência da República

2023-10-26