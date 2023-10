Esporte Ginasta Rebeca Andrade fecha com quatro medalhas o seu primeiro Pan: “Objetivo alcançado”

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rebeca Andrade e Flávia Saraiva: duas dobradinhas no Pan 2023. Foto: Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade e Flávia Saraiva: duas dobradinhas no Pan 2023. (Foto: Ricardo Bufolin/CBG) Foto: Ricardo Bufolin/CBG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rebeca Andrade nos Jogos Pan-Americanos se tornou sinônimo de medalhas para o Brasil logo de cara. Estreante no Pan, a atleta subiu ao pódio quatro vezes. Foram duas de ouro e duas de prata para liderar o país na ginástica artística. Mesmo poupada no solo, Rebeca brilhou nos outros três aparelhos e finalizou a participação na competição com vaga marcada no pódio.

“O resultado da medalha é consequência. Meu objetivo mesmo era chegar até aqui e conseguir acertar todas as minhas séries, e foi o que aconteceu. Então posso dizer que o objetivo foi alcançado”, disse a ginasta.

A estreia de Rebeca Andrade no Pan 2023 já contou com medalha. No domingo, junto de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Carolyne Pedro, Rebeca liderou o Brasil na disputa por equipes, onde o país ficou com a prata.

Para o Pan, os Estados Unidos não contaram com Simone Biles e o time A, mas levaram as medalhistas mundiais Kayla DiCello e Jordan Chiles, que disputaram ponto a ponto com a equipe do Brasil. No salto, Chiles chegou a reverenciar Rebeca Andrade após uma nota de 15.333.

“Eu fico um pouco sem graça porque é em público, mas bem é legal ver o quanto a gente torce uma pela outra, o quanto elas ficam felizes pelo nosso sucesso e a gente pelo delas. Todo mundo entende como é difícil esse esporte e como a gente treina tanto para chegar aqui e fazer o máximo com pressão, cansada, estressada ou com algum outro problema. Você conseguir apagar tudo isso da sua e mostrar tudo o que você pode mostrar. É legal quando essas coisas acontecem.”

Única brasileira na decisão do salto, na terça-feira, Rebeca sobrou na competição. Na execução do primeiro salto, recebeu a incrível nota 9.733 e, no segundo, 9.633. Com reverência, olhares de admiração e aclamação do público de Santiago, o ouro ficou com o Brasil.

A competição não parou por aí na terça-feira, e Rebeca ainda partiu em busca de mais uma vitória, agora nas barras paralelas. O ouro não chegou na prova, mas teve dobradinha brasileira no pódio. Junto de Flávia Saraiva, o Brasil marcou presença mais uma vez na premiação.

Nesta quarta-feira, Rebeca Andrade ainda tinha a final da trave para finalizar a primeira participação nos Jogos Pan-Americanos. Na disputa, a ginasta chegou a se desequilibrar em um momento, mas voltou a tempo de terminar a apresentação e receber a nota de 14.166, responsável por mais um ouro.

“Na minha cabeça eu estava assim: ‘Segura, segura, segura’. Aí depois eu estava: ‘Agora respira, volta para a série tranquila e termina’. Foi exatamente o que eu pensei, porque o erro às vezes pode te desestabilizar. Então, se eu voltasse para a série normal, eu sabia que eu não tiraria uma nota tão baixa assim. No começo da série estava muito bambo também, então o fato de eu ter conseguido manter minha cabeça no lugar mesmo depois daquele erro e ter terminado a série muito bem, a gente vê na nota final, então é maravilhoso.

No final, mais uma dobradinha brasileira: Rebeca no lugar mais alto do pódio e Flavinha Saraiva com a prata. Chave e medalha de ouro para Rebeca Andrade no Pan 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ginasta-rebeca-andrade-fecha-primeiro-pan-com-quatro-medalhas-objetivo-alcancado/

Ginasta Rebeca Andrade fecha com quatro medalhas o seu primeiro Pan: “Objetivo alcançado”

2023-10-26