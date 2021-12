Brasil Brasil lidera ranking mundial de ligações telefônicas indesejadas

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

A maior parte das chamadas "spam" no País foi realizada por serviços financeiros. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Pelo quarto ano consecutivo, os brasileiros foram os que mais receberam as ligações telefônicas “spam” no mundo — aquelas chamadas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem produtos ou serviços não solicitados.

É o que mostra a última edição do relatório global do aplicativo Truecaller, que identifica e bloqueia esse tipo de ligação. De 1º de janeiro a 31 de outubro deste ano, o Brasil registrou uma média de 32,9 chamadas “spam” por usuário ao mês.

Os outros países do ranking têm números bem menores, inclusive o Peru, segundo colocado, que teve 18 ligações “spam” por usuário ao mês. No relatório anterior, de 2020, o número de chamadas indesejadas recebidas por usuário ao mês no Brasil foi maior: 49,9. Ou seja, houve uma diminuição de 34% em 2021.

O Brasil liderou o ranking em 2018, 2019, 2020 e, agora, em 2021. No relatório deste ano, a maior parte das chamadas “spam” (44%) no País foi classificada como vinda de serviços financeiros, como bancos, empresas de cartão de crédito e empréstimos.

Em seguida, vêm chamadas relativas a vendas (39%), categoria que engloba a oferta de produtos, promoções e assinaturas diversas. Por fim, 16,9% das chamadas foram consideradas “scam”, aquelas que são uma tentativa de golpe.

Essas classificações são feitas com a colaboração dos usuários do aplicativo, que registram nele números telefônicos e outras informações sobre ligações recebidas e indesejadas.

Além do Brasil e do Peru, aparecem da terceira posição em diante no ranking de 2021: Ucrânia, Índia, México, Indonésia, Chile, Vietnã, África do Sul, Rússia, Colômbia, Espanha, Equador, Turquia, Itália, Honduras, Costa Rica, Grécia, Emirados Árabes e Estados Unidos.

A maior parte dos 20 países que aparecem no ranking registrou menos de 15 chamadas mensais por usuário, menos da metade da pontuação brasileira, de 32,9.

