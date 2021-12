Pelo menos 27 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma clínica psiquiátrica na cidade de Osaka, no Japão, nesta sexta-feira (17). A polícia investiga se o fogo foi causado propositalmente.

As chamas começaram no quarto andar de um prédio comercial na zona oeste da cidade, por volta das 10h (no horário local). Um homem de 60 anos foi visto com uma sacola que pingava líquido na recepção da clínica antes do fogo começar, segundo testemunhas.

O prédio tem oito andares. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros. No prédio, também há salão de beleza, loja de roupas e escola de inglês.