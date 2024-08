Olimpíada Brasil no atletismo em Paris 2024: confira horário e onde assistir às provas desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Alison dos Santos "Piu" é um dos representantes do Brasil no atletismo Foto: Wander Roberto/COB Alison dos Santos "Piu" é um dos representantes do Brasil no atletismo. (Foto: Wander Roberto/COB) Foto: Wander Roberto/COB

O Time Brasil tem mais um dia com diversas disputas no atletismo e pode voltar a subir no pódio nesta quarta-feira (7). As provas na capital francesa começarão a partir das 2h30 (horário de Brasília) e vão até às 16:43 (horário de Brasília).

A primeira disputa, já valendo medalha, terá Caio Bonfim e Viviane Lyra representando o Brasil na maratona de marcha atlética em revezamento misto. A prova mista será disputada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ao todo, o dia contará com 17 disputas no atletismo, com o Time Brasil participando de seis modalidades.

Agenda do atletismo brasileiro na Olimpíada de Paris (7/8)

2h30: Maratona de Marcha Atlética Revezamento Misto (decisão de medalha), com Caio Bonfim e Viviane Lyra. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

05h05: Salto em Altura Masculino (classificação), com Fernando “Balotelli”. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

14h05: 110m com barreiras Masculino (semifinal), com Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

14h15: Salto Triplo Masculino (classificação), com Almir Junior. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

14h35: 400m com barreiras Masculino (semifinal), com Alison dos Santos e Matheus Lima. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

15h02: 200m Masculino (semifinal), com Renan Gallina. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com

