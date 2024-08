Rio Grande do Sul Polícia Federal prende 12º suspeito de envolvimento em assalto a aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Ele já estava detido na Penitenciária Estadual de Charqueadas, por outros crimes. Todas as prisões ocorreram no âmbito da Operação Elísios Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A PF (Polícia Federal), cumpriu na manhã desta terça-feira (06), um mandado de prisão preventiva de um suspeito de participação no assalto ao Aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ele já estava detido na Penitenciária Estadual de Charqueadas, por outros crimes. O grupo de suspeitos presos soma 12º pessoas.

Além disso dos presos, um assaltante morreu em 19 de junho, no mesmo dia do assalto ao aeroporto, durante tiroteio com policiais, e um segundo criminoso foi morto em confronto com as forças de segurança, no dia 5 de julho, em São Paulo.

Todas as prisões ocorreram no âmbito da Operação Elísios, nome que faz referência aos “Campos Elísios”, que é um lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte, de acordo com a mitologia grega. O título da ofensiva também é uma homenagem ao 2º sargento Fabiano Oliveira, morto aos 47 anos com um tiro de fuzil durante o ataque ao aeroporto.

