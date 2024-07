Olimpíada Brasil no skate em Paris 2024: formato, programação e onde assistir

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Modalidade começa neste sábado (27) com a disputa do street masculino Foto: Reprodução/Instagram/CBSK Modalidade começa neste sábado (27) com a disputa do street masculino (Foto: Reprodução/Instagram/CBSK) Foto: Reprodução/Instagram/CBSK

O skate estreou na Olimpíada de Tóquio 2020 e logo ganhou o coração dos torcedores, principalmente dos brasileiros. O Brasil chega aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 novamente com favoritos nas categorias street e park. O street começa a ser disputado neste sábado (27), com o masculino. Todas as provas serão na Praça da Concórdia, em Paris.

A equipe brasileira garantiu presença máxima com 12 skatistas classificados: Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa no street feminino; Isadora Pacheco, Dora Varella e Raicca Ventura no park feminino; Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler no street masculino; e Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros no park masculino.

Em Tóquio, o Brasil faturou três medalhas de prata: uma com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no street, e a última com Pedro Barros no park.

Formato

As competições de street e park vão seguir o mesmo formato, sendo realizadas em duas fases, classificatória e final, no mesmo dia. Os oito skatistas mais bem colocados na primeira fase avançam à final.

No street, os skatistas vão se apresentar em cinco manobras, realizadas de forma isolada, e mais duas voltas de 45 segundos na pista. A pontuação terá mudanças em relação à última Olimpíada.

Em Tóquio, as pontuações iam de 0 a 10 pontos, e as quatro melhores pontuações eram somadas, independentemente da fase em que foram obtidas. Já em Paris, cada pontuação será de 0 e 100. A nota final vai ser composta pela melhor volta entre as duas e mais as duas melhores manobras, totalizando uma pontuação final entre 0 e 300.

Já no skate park, os skatistas vão apresentar três voltas de 45 segundos cada e a melhor delas contará como pontuação final. O percurso combina bowls e curvas e os atletas são julgados pela velocidade, altura e execução das manobras.

Onde assistir

A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes).

Agenda do skate em Paris 2024*

O skate começa a ser disputado nos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (27), com as disputas do street masculino. O street feminino acontece no domingo (28). Já o park acontece nos dias 6 e 7 de agosto.

27/07 – sábado

7h: preliminar street masculino

12h: final street masculino

28/07 – domingo

7h: preliminar street feminino

12h: final street feminino

06/08 – terça-feira

7h30min: preliminar park feminino

12h30min: final park feminino

07/08 – quarta-feira

7h30min: preliminar park masculino

12h30min: final park masculino

*Horários de Brasília

