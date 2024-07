Olimpíada Brasil no surfe em Paris 2024: formato, programação e onde assistir

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Modalidade será disputada em Teahupo'o, no Taiti, e começa neste sábado (27) Foto: William Lucas/COB Modalidade será disputada em Teahupo'o, no Taiti, e começa neste sábado (27) (Foto: William Lucas/COB) Foto: William Lucas/COB

Entre as principais chances de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o surfe começa a ser disputado neste sábado (27), com as primeiras baterias do masculino e do feminino.

Sendo a maior equipe da Olimpíada no esporte, os seis surfistas brasileiros já estão em Teahupo’o, no Taiti, desde o último domingo (21). Gabriel Medina, Filipe Toledo, João “Chumbinho” Chianca, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel treinam juntos para buscar mais pódios para o Brasil. Em Tóquio 2020, quando o surfe estreou no programa olímpico, o Brasil faturou o ouro na disputa masculina com Ítalo Ferreira. No feminino, a norte-americana Carissa Moore foi a campeã.

Formato

O surfe em Paris 2024 será disputado em oito baterias com três surfistas em cada. Quem vencer a primeira rodada, avança direto para a terceira. Já os atletas que ficarem em segundo e terceiro lugares terão que disputar a repescagem.

A partir da repescagem, as baterias passam a ser eliminatórias com disputa de um contra um. Esse formato segue pelas fases seguintes: terceira fase, quartas de final, semifinal, disputa de bronze e final.

No total, 48 surfistas disputam os Jogos Olímpicos, sendo 24 no feminino e 24 no masculino. As baterias já foram definidas e, entre as mulheres, as brasileiras Tainá Hinckel e Luana Silva vão se enfrentar logo na primeira rodada.

Baterias do masculino:

Bateria 1: Ethan Ewing (Austrália), Tim Elter (Alemanha), Jordy Smith (África do Sul);

Bateria 2: Joan Duru (França), Jack Robinson (Austrália), Matthew McGillivray (África do Sul);

Bateria 3: Alonso Correa (Peru), Filipe Toledo (Brasil) , Kanoa Igarashi (Japão);

, Kanoa Igarashi (Japão); Bateria 4: Gabriel Medina (Brasil) , Connor O’Leary (Japão), Bryan Perez (El Salvador);

, Connor O’Leary (Japão), Bryan Perez (El Salvador); Bateria 5: Ramzi Boukhiam (Marrocos), Billy Stairmand (Nova Zelândia), João Chianca (Brasil) ;

; Bateria 6: Andy Criere (Espanha), John John Florence (Estados Unidos), Alan Cleland (México);

Bateria 7: Kauli Vaast (França), Lucca Mesinas (Peru), Griffin Colapinto (Estados Unidos);

Bateria 8: Rio Waida (Indonésia), Leonardo Fioravanti (Itália), Inaba Reo (Japão).

Baterias do feminino

Bateria 1: Yolanda Hopkins (Portugal), Caroline Marks (Estados Unidos), Sarah Baum (África do Sul);

Bateria 2: Sol Aguirre (Peru), Janire Etxabarri (Espanha), Vahine Fierro (França);

Bateria 3: Anat Lelior (Israel), Sanoa Dempfle-Olin (Canadá), Tyler Wright (Austrália);

Bateria 4: Tatiana Weston-Webb (Brasil) , Molly Picklum (Austrália), Caitlin Simmers (Estados Unidos);

, Molly Picklum (Austrália), Caitlin Simmers (Estados Unidos); Bateria 5: Johanne Defay (França), Brisa Hennessy (Costa Rica), Candelaria Resano (Nicarágua);

Bateria 6: Tainá Hinckel (Brasil), Camila Kemp (Alemanha), Luana Silva (Brasil) ;

Camila Kemp (Alemanha), ; Bateria 7: Nadia Erostarbe (Espanha), Siqi Yang (China), Saffi Vette (Nova Zelândia);

Bateria 8: Carissa Moore (Estados Unidos), Teresa Bonvalot (Portugal), Matsuda Shino (Japão).

Onde assistir

A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes).

Agenda do surfe em Paris 2024

As baterias do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam neste sábado (27), com a primeira rodada. Serão quatro dias de disputa no total, terminando na terça-feira, dia 30 de julho. Apesar das datas previstas, o cronograma pode ter alterações por conta de condições climáticas. Caso isso aconteça, a disputa pode se estender até o dia 5 de agosto.

27/07 – sábado

14h: 1ª rodada feminino

18h48min: 1ª rodada masculino

14h: 2ª rodada feminino

18h48min: 2ª rodada masculino

14h: 3ª rodada feminino

18h48min: 3ª rodada masculino

14h: Quartas de Final masculino

16h24min: Quartas de Final feminino

18h48min: Semifinal masculino

20h: Semifinal feminino

21h12min: Disputa de Bronze masculino

21h53min: Disputa de Bronze feminino

22h34min: Final masculino

23h15min: Final feminino

2024-07-25