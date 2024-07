Mundo “Queremos proibir armas e eles querem proibir livros”, diz Kamala Harris em discurso a professores

O discurso em Houston, no Texas, nesta quinta foi o quarta aparição pública de Kamala. Foto: Reprodução/Instagram O discurso em Houston, no Texas, nesta quinta foi o quarta aparição pública de Kamala. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A vice-presidente Kamala Harris voltou a atacar Donald Trump em discurso ao sindicato de professores dos Estados Unidos nesta quinta-feira (25). A democrata disse que o candidato republicano representa o passado do país, citando a Educação, o Projeto 2025, a violência de armas e o direito ao aborto.

“Hoje enfrentamos duas propostas diferentes para o nosso país: uma focada no futura e outra focada no passado. Nós estamos lutando pelo futuro”, disse Kamala.

Kamala disse também que os republicanos querem retirar determinados conteúdos da grade escolar e que vai lutar pelo direito das crianças de aprenderem a história dos EUA. “Queremos proibir armas pesadas e eles querem proibir livros. Você consegue imaginar isso?”, disse Kamala.

Segundo o jornal americano The New York Times, o aumento nas proibições de livros nos EUA acelerou nos últimos anos, impulsionado por grupos conservadores e por novas leis e regulamentos que limitam os tipos de livros que as crianças podem acessar. Desde o verão de 2021, a PEN America – uma ONG que monitora a liberdade de expressão no país – tem monitorado a remoção de livros em 42 estados e encontrou casos tanto em distritos controlados por republicanos quanto por democratas.

O discurso em Houston, no Texas, nesta quinta foi o quarta aparição pública de Kamala em quatro dias em quatro estados diferentes. O sindicato dos professores foi a primeira associação desse tipo do país a apoiar publicamente a candidatura de Kamala Harris após a renúncia de Joe Biden à corrida eleitoral. A vice-presidente agradeceu o apoio da classe durante o discurso.

A vice-presidente voltou dizer que a campanha republicana trará um retrocesso aos EUA. Ela também criticou novamente o Projeto 2025, atribuído pelos democratas à campanha de Trump, que prejudicaria o povo americano, segundo os democratas. “O Projeto 2025 é um plano para levar os EUA para levar o país a um passado obscuro”, afirmou.

Em seu discurso, Kamala também pregou a liberdade: pelo voto, de viver em segurança da violência de armas, “da intolerância e do ódio”, de segurança nas escolas, e de direitos reprodutivos.

Kamala também voltou a enaltecer o presidente Joe Biden, que fez discurso em cadeia nacional na quarta (24) para explicar a desistência de sua candidatura à reeleição, ocorrida no último domingo. Ela disse que o discurso de Biden mostrou “é assim que se parece uma verdadeira liderança”.

