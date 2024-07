Olimpíada Olimpíada: Marcus D’Almeida fica em 17º na fase de classificação do tiro com arco

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Na primeira fase do mata-mata, brasileiro irá enfrentar o ucraniano Mykahilo Usach. Foto: Miriam Jeske/COB Na primeira fase do mata-mata, brasileiro irá enfrentar o ucraniano Mykahilo Usach. (Foto: Miriam Jeske/COB) Foto: Miriam Jeske/COB

Na manhã dessa quinta-feira (25), começou o segundo dia de competições da Olimpíada de Paris 2024. Entre elas, a disputa da fase de classificação do tiro com arco masculino, realizado na Esplanada des Invalides. O brasileiro Marcus D’Almeida esteve presente na competição preliminar.

O carioca não teve um bom início na primeira parte da fase de classificação. Dos primeiros 360 pontos que poderia garantir, conseguiu apenas 336, ficando na 20ª posição.

Já na segunda parte, Marcus teve uma ligeira melhora e finalizou a classificatória na 17ª colocação, com 673 pontos. Na primeira fase do mata-mata, o brasileiro irá enfrentar o ucraniano Mykahilo Usach.

Por outro lado, o primeiro do ranking foi o sul-coreano Woojin Kim, bicampeão olímpico em equipes, com 686 pontos. Ele vai enfrentar Israel Madaye, arqueiro de Chade. A fase mata-mata do tiro com arco masculino está marcada para começar na próxima terça-feira (30).

