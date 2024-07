Olimpíada Brasil na ginástica artística em Paris 2024: programação e onde assistir

Equipe feminina estreia no domingo (28); finais do individual geral masculino e feminino acontecem em 31 de julho e 1º de agosto

A ginástica artística está entre as maiores chances de medalha para o Brasil em Paris 2024, principalmente no feminino com Rebeca Andrade. A modalidade começa a ser disputada neste sábado (27), pelo classificatório masculino, enquanto o feminino acontece no domingo (28).

No Mundial da Antuérpia em 2023, o Brasil garantiu a classificação da equipe feminina com cinco ginastas. As convocadas para Paris foram as mesmas que garantiram a vaga: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. No masculino, o Brasil não conseguiu a classificação por equipe e tem apenas duas vagas individuais com Arthur Nory e Diogo Soares.

A equipe feminina está na quinta e última subdivisão, e começa pelo salto. Depois, as brasileiras disputam: barras assimétricas, trave e solo. Já Arthur Nory e Diogo Soares estão na subdivisão 1 do classificatório masculino, no grupo misto 5, que é formado por outros quatro atletas de países que também não asseguraram vaga por equipes. Eles começam a disputa pelas argolas.

Onde assistir

A Olimpíada de Paris será transmitida na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Prime Vídeo, para assinantes).

Agenda da ginástica artística em Paris 2024

27/07 – sábado

6h: classificatório masculino (subdivisão 1 – Brasil );

10h30min: classificatório masculino (subdivisão 2);

15h: classificatório masculino (subdivisão 3).

4h30min: classificatório feminino (subdivisão 1);

6h40min: classificatório feminino (subdivisão 2);

9h50min: classificatório feminino (subdivisão 3);

13h: classificatório feminino (subdivisão 4);

16h10min: classificatório feminino (subdivisão 5 – Brasil ).

12h30min: final por equipes masculino;

13h15min: final por equipes feminino;

12h30min: final individual geral masculino;

13h15min: final individual geral feminino;

10h30min: final solo masculino;

11h20min: final solo feminino;

12h16min: final cavalo com alças masculino.

10h: final argolas masculino;

10h40min: final barras assimétricas feminino;

11h24min: final salto masculino.

6h45min: final barras paralelas masculino;

7h38min: final trave feminino;

8h33min: final barra fixa masculino;

9h23min: final solo feminino.

