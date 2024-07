Brasil Ex-marido é preso por suspeita de ordenar morte de filha de deputado em Mato Grosso

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

A empresária Raquel Cattani, morta a tiros nesta sexta-feira. Foto: Reprodução/@raquel_cattani via Facebook A empresária Raquel Cattani, morta a tiros nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução/@raquel_cattani via Facebook) Foto: Reprodução/@raquel_cattani via Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A polícia prendeu o ex-marido da filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), a empresária Raquel Cattani, de 26 anos, que foi assassinada com 30 facadas no dia 18, em Nova Mutum (MT). Romero Xavier é suspeito de ser o mandante do crime, executado por seu irmão, Rodrigo Xavier, que também está preso.

Na casa de Rodrigo, foram encontrados perfumes femininos e objetos que pertenciam à vítima. A polícia apurou que Romero não aceitava o fim da relação com a ex-mulher.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, Romero teria tramado o feminicídio e levado o irmão de carro até a propriedade rural de Raquel. Após invadir o local e assassinar a jovem de forma brutal, Rodrigo teria simulado um cenário de assalto para atrapalhar a investigação.

As suspeitas recaíram sobre o ex-marido depois que testemunhas relataram o comportamento possessivo e ciumento dele em relação a Raquel. Já o suposto executor do crime tinha passagens por furtos e outros crimes.

A Polícia Civil aguarda os resultados de análises moleculares de vestígios encontrados no corpo de Raquel. O exame do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que o corpo apresentava mais de 30 lesões produzidas provavelmente por arma branca.

Um dos quartos da casa foi arrombado e a motocicleta da vítima foi levada. Um televisor foi deixado do lado de fora da casa, segundo a polícia – tudo seria parte da simulação de um roubo. Impressões digitais coletadas no televisor e marcas do calçado do suspeito estão sendo analisadas pela perícia.

