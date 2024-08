Política “Brasil nunca teve tanto motivo para estar otimista com a economia quanto agora”, diz Lula a ministros

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Se alguém estiver com pessimismo, me procure”, afirmou o presidente em abertura de reunião ministerial Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (08) que o Brasil nunca teve tanto motivo para estar otimista com a economia quanto agora.

Segundo ele, quem estiver pessimista, deve procurá-lo para “receber um pouco de otimismo”. Lula deu a declaração na abertura da reunião ministerial, no Palácio do Planalto.

“Eu tenho dito que eu não acredito que, em algum momento na história do País, mesmo nos meus outros governos e nos [outros] governos do PT, a gente tivesse razão de estar tão otimista como agora”, disse Lula. “Se alguém estiver com pessimismo, me procure para passar um pouco de otimismo para vocês.”

Para o presidente, o País tem apresentado números positivos de empregos, aumento de salários e queda da inflação, mesmo com um cenário econômico internacional considerado como não ideal.

“Primeiro, eu acredito no que estamos fazendo; segundo, eu acredito que nossos números, até agora, são todos positivos, apesar de uma perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado”, defendeu.

Lula afirmou ainda que a queda na inflação é um dos temas mais importantes para o governo. “Eu sei como é devastadora a inflação na vida do trabalhador, por isso ela é um fator importante para a gente. Quanto mais baixa, melhor para a sociedade brasileira”, disse.

O receio de uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e a possibilidade de o Banco do Japão subir juros abalaram o mercado internacional na última semana. As ações japonesas, por exemplo, sofreram sua maior perda diária na segunda-feira (05).

Os principais índices do mercado brasileiro, porém, ampliaram na última quarta-feira (07) o clima de recuperação. O Ibovespa encerrou o dia com avanço de 0,99% e o dólar encerrou a sessão com queda de 0,62%, negociado a R$ 5,623 na venda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/brasil-nunca-teve-tanto-motivo-para-estar-otimista-com-a-economia-quanto-agora-diz-lula-a-ministros/

“Brasil nunca teve tanto motivo para estar otimista com a economia quanto agora”, diz Lula a ministros

2024-08-08