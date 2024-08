Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes manda soltar ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

8 de agosto de 2024

Silvinei Vasques foi preso em agosto de 2023 por suposta interferência nas eleições de 2022 Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Vasques é suspeito de ter utilizado a estrutura da PRF para interferir no resultado da eleição presidencial de 2022. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira (8), a soltura do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques.

Moraes afirmou que Silvinei não representa mais risco às investigações. Segundo o ministro, os elementos que levaram à prisão preventiva, ocorrida em 9 de agosto do ano passado, não se aplicam mais ao caso. O ex-diretor da PRF permaneceu por quase um ano no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Após deixar a cadeia, Silvinei terá que cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica; obrigação de se apresentar à Justiça periodicamente; cancelamento do passaporte e proibição de deixar o País; suspensão do porte de arma de fogo e proibição do uso das redes sociais.

O ex-diretor da PRF foi preso sob a acusação de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Moraes também proibiu a comunicação de Silvinei com outros investigados no caso.

