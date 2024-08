Rio Grande do Sul Publicado o edital de convocação dos aprovados no concurso da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a Fepam

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram convocados 38 servidores de nível superior, seis de nível técnico e 12 de nível médio Foto: Jordano Zagonel/Fepam Foram convocados 38 servidores de nível superior, seis de nível técnico e 12 de nível médio. (Foto: Jordano Zagonel/Fepam) Foto: Jordano Zagonel/Fepam

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial a convocação dos aprovados no concurso público promovido pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental). As provas foram realizadas em junho de 2023, com a participação de cerca de 7 mil candidatos.

O anúncio do chamamento dos aprovados foi feito pelo governador Eduardo Leite no dia 29 de julho, em evento realizado no Palácio Piratini para a celebração dos 25 anos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Foram convocados 38 servidores de nível superior, seis de nível técnico e 12 de nível médio. Eles atuarão nos cargos de administrador, advogado, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro florestal, engenheiro químico, geólogo, químico, técnico em química, técnico administrativo e assistente administrativo.

“Os novos servidores atuarão em áreas ligadas ao licenciamento e à fiscalização ambiental e ao monitoramento de diferentes atividades, além da parte administrativa”, afirmou o presidente da Fepam, Renato Chagas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/publicado-o-edital-de-convocacao-dos-aprovados-no-concurso-da-fundacao-estadual-de-protecao-ambiental-a-fepam/

Publicado o edital de convocação dos aprovados no concurso da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a Fepam

2024-08-08