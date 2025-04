Rio Grande do Sul Rodovias gaúchas do “Bloco 2” de concessões terão valor menor de pedágio

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pórticos de cobrança automática substituirão 24 cancelas tradicionais. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reunido nessa sexta-feira (12) com prefeitos de municípios abrangidos pelo chamado “Bloco 2” de concessões de rodovias, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou a redução da tarifa-base do pedágio. Ele também detalhou os avanços do projeto, investimentos previstos e impactos positivos à economia da região (Vale do Taquari e Norte do Estado).

Dentre os presentes ao encontro estavam representantes de entidades regionais como a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

O “Bloco 2 de” concessões contempla 415 quilômetros de estradas, mediante um investimento total de de R$ 6,7 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões nos primeiros dez anos do contrato. O sistema de pórticos de cobrança automática (“free flow”) substituirá as praças de pedágio tradicionais – serão 24 unidades, distribuídas ao longo das rodovias e com cobrança proporcional ao trecho efetivamente percorrido pelo veículo.

O conjunto faz parte do programa de Parcerias e Infraestruturas Resilientes do Plano Rio Grande, que busca ampliar os investimentos em infraestrutura no Estado. O projeto beneficiará diretamente 17,5% da população gaúcha.

A tarifa-base do pedágio, que na proposta inicial estava fixada em até 23 centavos por quilômetro, será reduzida, após análise das contribuições recebidas durante o processo de consulta pública realizado entre janeiro e março. O governo também confirmou o aporte de R$ 1,3 bilhão, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), para obras de resiliência climática, como elevação de pontes e melhoria nos sistemas de drenagem em áreas sujeitas a inundações.

Uma pesquisa realizada neste mês pelo governo do Estado mostrou que 73,5% dos entrevistados preferem a concessão das rodovias com pedágio a manter as estradas nas condições atuais. E 83% acreditam que as obras devem ser realizadas o quanto antes.

Com a palavra…

“Estamos dialogando e trabalhando para garantir um modelo que seja justo tanto para os usuários quanto para a viabilidade do projeto”, ressaltou o governador. “Posso assegurar que haverá uma redução na tarifa-base do quilômetro rodado, embora o valor final ainda esteja em avaliação pela equipe técnica. A decisão definitiva será anunciada na primeira quinzena de maio.”

O governo também foi representado na audiência pelo vice-governador Gabriel Souza, pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e pelos secretários Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha), Juvir Costella (Logística e Transportes), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Caio Tomazeli (Comunicação) e Paula Mascarenhas (Relações Institucionais), além do líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rodovias-gauchas-do-bloco-2-de-concessoes-terao-reducao-nos-precos-de-pedagio/

Rodovias gaúchas do “Bloco 2” de concessões terão valor menor de pedágio

2025-04-11