Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Evento teve mais de 23 mil participantes de 62 países, em três dias de programação. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom-RS)

Após três dias de intensa programação, o quarto “South Summit Brazil” em Porto Alegre chegou ao fim nessa sexta-feira (11) reforçando o destaque à inovação e à resiliência como peças-chave no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes recordes de quase um ano atrás. A quinta edição do evento está confirmada para 25, 26 e 27 de março de 2026 na Capital.

O evento – realizado nos armazéns do Cais Mauá e outros espaços – teve mais de 23 mil participantes de 62 países. A lista inclui 800 palestrantes, painelistas, debatedores e apresentadores, em meio a um universo de líderes, quase mil investidores e as mais variadas autoridades.

“Em meio a um cenário global desafiador, é nas crises que surgem as ideias mais transformadoras”, enalteceu um texto publicado pela prefeitura da capital gaúcha em seu site (prefeitura.poa.br), ao fazer um balanço do evento.

“Fizemos uma edição histórica”, comemorou o prefeito Sebastião Melo. “O ‘South Summit’ se torna um símbolo da solidariedade, reconstrução e resiliência. Grandes nomes da inovação e do empreendedorismo circularam pelo Cais Mauá. Também vivenciamos uma programação democrática, de participação popular e da periferia, em uma plataforma de oportunidades, negócios, conexões e aprendizados.”

O governador Eduardo Leite reforçou a força do Estado na realização do “South Summit” e lembrou que 45% dos participantes são estrangeiros, o maior percentual já registrado: “Este evento permite que olhemos a nossa capacidade de inovação. Precisamos de colaboração para enfrentar as mudanças climáticas’’.

Presidente-executivo do South Summit Brazil, José Renato Hopf também se manifestou: “O povo gaúcho não mede esforços para se reerguer. Tivemos que reconstruir não apenas estruturas desde o ano passado, mas também uma sociedade resiliente para enfrentar tudo que ocorreu aqui”.

Também presente, a fundadora do evento na Espanha, Maria Bejumea, definiu esta edição como “mágica”, com “uma iniciativa coletiva que ajudará a formar uma sociedade melhor”.

Em meio aos intensos debates e abordagens sobre a importância da inovação, o evento saiu dos muros do Cais Mauá para chegar ao Auditório Araújo Vianna, junto ao Parque da Redenção. Foi o encontro “South Generation”, realizado na quarta-feira (9).

A atração reuniu mais de 1,5 mil alunos de escolas municipais e estaduais. Na pauta, a discussão de aspectos relacionados à tecnologia e à inovação como meios de transformação social.

Mais uma vez, também foi notável o engajamento de startups, envolvidas em uma competição que teve seus vencedores anunciados no fim da tarde dessa sexta. Foram inscritas 2.129 empresas de 79 países, sendo que dez ficaram entre as finalistas – incluindo duas gaúchas, um das quais posicionada entre as cinco vencedoras:

– Melhor Equipe: Altave (Brasil).

– Mais Escalável: Justify (Brasil – Santa Maria/RS).

– Mais Disruptiva: Nano Grow (Uruguai).

– Mais Sustentável: 1.5°C (Brasil).

– Global Winner: Atacama Biomaterials.

Edições anteriores

As três edições anteriores do “South Summit Brazil” em Porto Alegre (2022, 2023 e 2024) registraram um público total de mais de 65 mil pessoas, com 9,3 mil startups inscritas e quase 2 mil investidores, gerando impactos significativos à economia local – hotéis da região central da cidade chegaram a registrar ocupação total.

“O South Summit coloca Porto Alegre na rota dos eventos internacionais e consolida a capital gaúcha como um polo de inovação, acolhimento e empreendedorismo”, ressalta a prefeitura.

(Marcello Campos)

