Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida perderam para Alejandra Valencia e Matías Grande Foto: Alexandre Loureiro/COB Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida perderam para Alejandra Valencia e Matías Grande (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Brasil foi eliminado da disputa por equipes mistas do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Paris. No final da madrugada desta sexta-feira (2), Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida perderam para os mexicanos Alejandra Valencia e Matías Grande nas oitavas de final.

Valencia e Grande venceram por 5 a 1 em três sets equilibrados (parciais de 37 a 36, 36 a 36 e 37 a 36).

“Não era o que a gente estava espera. Até demos bons tiros, mas não foi o suficiente para uma vitória em Jogos Olímpicos. Em Tóquio, não disputamos nas duplas, então, aqui foi um passo a mais. Cada dia é um dia, e ainda temos as disputas no individual”, disse Marcus.

A Olimpíada de Paris, porém, ainda não acabou para os representantes brasileiros no tiro com arco, já que ambos estão nas oitavas de final do individual. Pelo feminino, Ana Luiza Caetano enfrenta a francesa Lisa Barbelin neste sábado (3). No masculino, Marcus D’Almeida encara o sul-coreano Kim Woojin neste domingo (4).

2024-08-02