Esporte Brasil perde pela terceira vez seguida no basquete feminino e dá adeus ao sonho dos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipe chegou a ultrapassar as germânicas, mas acabou superada por 73 a 71. (Foto: Divulgação/Fiba)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma terceira derrota consecutiva no torneio Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira de basquete feminino não tem mais chances de classificação para os Jogos de Paris, que serão disputados neste ano. O fim do sonho foi decretado por um placar de 71 a 73 para a Alemanha, no quadrangular da competição.

Apesar de um retrospecto recente que muitos definem como positivo, desta vez as meninas da “bola ao cesto” decepcionaram. O duelo contra as germânicas seguiu um roteiro semelhante ao das últimas partidas sob o comando do técnico José Neto.

Depois dos revezes contra Austrália e Sérvia, o Brasil precisava vencer a Alemanha por oito pontos de diferença, mas tudo ficou mais difícil com o péssimo começo em que o time chegou a estar perdendo por 11 a 0.

A defesa voltou a se mostrar combativa e tentou limitar ao máximo as ações das adversárias. Mas, ao longo da partida, foram perdendo o folêgo e não conseguiram manter o ritmo intenso.

Na quarta parte final da partida, a Seleção Brasileira chegou a ficar à frente do placar, abrindo 4 pontos de diferença para a Alemanha. Mas a saída de Kamilla Cardoso (advertida após uma quinta falta) permitiu às oponentes entrarem de novo na partida e reverterem a vantagem.

A Seleção Brasileira chegou ao Pré-Olímpico em sua melhor fase nos últimos anos. A equipe brasileira conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, em 2023.

O sorteio dos grupos, entretanto, colocou a “Amarelinha” em um dos grupos mais difíceis do Pré-Olímpico. No ginásio do Mangueirinho, o público não deixou de apoiar em momento algum. Acontece, porém, que isso nem sempre é o suficiente.

Com a palavra…

“É visível essa melhora nos cinco anos que estou aqui, mas, como eu falei no primeiro dia: nós sabemos que nós melhoramos. O que a gente queria ver era se essa melhora seria suficiente para gente poder dar mais esse passo e a gente viu que não foi suficiente”, lamentou o técnico José Neto.

No comando da Seleção Brasileira de basquete feminino desde 2019, ele completou: “A gente sabe que a gente compete nesse nível. Agora, precisamos aprender a ganhar nesse nível”.

Na saída do jogo, com lágrimas dos olhos, Kamilla Cardoso pediu desculpas pelo resultado: “Essa derrota, foi minha culpa. Eu deveria ter ficado mais calma, eu não deveria ter empurrado a garota, mas eu sou ser humano e como todo mundo eu vou errar. Os nervos subiram à cabeça e eu acho que eu fiz algo errado, mas procurei lutar até o último minuto”.

Ela se referia ao lance em que cometeu a quinta falta e, na sequência, empurrou Satou Sabally. Assim, a Alemanha teve quatro lances livres a seu favor, dois pela infração normal e mais dois pela agressão, assinalada como falta desqualificante pela arbitragem. Apesar de ter perdido a cabeça naquele momento, Kamilla Cardoso foi fundamental para manter as chances do Brasil até o final.

Apesar da eliminação, Kamilla Cardoso entrou para a seleção do torneio, ao lado da sérvia Yvonne Anderson, da alemã Leonie Fiebich e das australianas Bec Allen e Ezi Magbegor – esta última, a MVP.

Despedida

O jogo marcou também a despedida da capitã Érika da Seleção. O desejo da pivô de 41 anos era de se aposentar no evento em Paris, mas as três derrotas no Pré-Olímpico anteciparam a decisão. Ela comentou a situação, às lágrimas:

“Não tenho nem palavras para mensurar o amor que eu sinto por vestir essa camiseta e passar todos os perrengues que eu passei com as meninas. Foram 25 anos que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo novamente”.

“Na Seleção, infelizmente, meu ciclo se fecha. Eu ainda tenho uma LBF pela frente, mas vou dar todo o suporte para as meninas. Vou estar sempre junto com elas, mas não diariamente porque, como todo mundo sabe, pretendo ser mãe, se não meu marido me larga”, brincou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-perde-pela-terceira-vez-no-basquete-feminino-e-da-adeus-a-olimpiada/

Brasil perde pela terceira vez seguida no basquete feminino e dá adeus ao sonho dos Jogos Olímpicos

2024-02-12