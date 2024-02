Esporte Paraguai vence o Pré-Olímpico de futebol masculino e estará nos Jogos de Paris. Saiba quais países já garantiram vaga

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

País (de camisa com listras brancas e vermelhas) disputará pela terceira vez uma Olimpíada. (Foto: Divulgação)

A vitória do Paraguai sobre a anfitriã Venezuela por 2 a 0, na noite de domingo (11), não definiu apenas o campeão do torneio Pré-Olímpico. Também ampliou para 12 o número de Seleções nacionais de futebol masculino com presença garantida nos Jogos de Paris, que serão disputados no período de 26 de julho a 11 de agosto.

São 16 times nacionais participantes do evento na modalidade. Além de Paraguai e Argentina, já carimbaram o passaporte a França (anfitriã) e as seguintes equipes, por continente:

Espanha, Israel e Ucrânia (Europa), Marrocos, Egito e Mali (África), República Dominicana e Estados Unidos (Américas Central, do Norte e Caribe) e Nova Zelândia (Oceania).

Ainda falta a definição dos outros cinco. São eles os quatro representantes da Ásia e uma Seleção que conquistará vaga diretamente por meio de repescagem.

O futebol masculino em Paris 2024 começa no dia 24 de julho. A medalha de ouro será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes.

O Paraguai encerrou sua participação no torneio com apenas uma derrota (para o Chile), ainda na primeira fase. Medalhista de prata na Olimpíada de Atenas-2004, o país vai disputar os Jogos pela terceira vez.

Sobre o Egito, uma curiosidade: campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, o técnico Rogério Micale tentará sua segunda medalha, agora no comando de equipe da terra dos faraós.

Inglaterra fora

Aual campeã da Euro Sub-21, a Inglaterra teria vaga nos Jogos de Paris. Em tese. Mas o país não é filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI). As nações britânicas disputam o maior evento esportivo do planeta como Grã-Bretanha.

A última vez que os britânicos estiveram representados no futebol masculino foi em 2012, quando Londres sediou a competição. Desde então, nunca houve consenso entre Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra em considerar o resultado dos ingleses na Euro Sub-21 como referência para a classificação britânica.

Artilharia

Ainda sobre o jogo de domingo entre Paraguai e Venezuela, os gols da partida foram marcados pelo meia Diego Gómez de pênalti e o atacante Marcelo Pérez.

A Seleção tem como técnico Carlos Jara Saguier, o mesmo que comandava a Seleção paraguaia que conquistou medalha de prata nos Jogos de Atenas (2004).

Companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, Gómez terminou com cinco gols neste Pré-Olímpico, dividindo a artilharia com o argentino Thiago Almada e o uruguaio Luciano Rodríguez.

