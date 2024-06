Esporte Brasil perde por 3 sets a 2 para a Polônia e fica sem pódio na Liga das Nações de vôlei feminino

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A equipe do técnico José Roberto Guimarães terminou a competição com uma sequência de 13 vitórias consecutivas e duas derrotas Foto: Reprodução/Redes Sociais A equipe do técnico José Roberto Guimarães terminou a competição com uma sequência de 13 vitórias consecutivas e duas derrotas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Polônia por 3 sets a 2 na disputa pelo bronze da Liga das Nações, em Bangkok, na Tailândia, na manhã deste domingo (23).

A equipe do técnico José Roberto Guimarães terminou a competição com uma sequência de 13 vitórias consecutivas e duas derrotas.

As polonesas ficaram com o bronze da competição ao vencerem as brasileiras por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 28/26, 21/25, 25/19 e 9/15 no tie-break.

Agora, as meninas do Brasil têm pela frente a Olimpíada de Paris, na França. Ao todo, o elenco feminino já conquistou dois ouros, uma prata e dois bronzes em Jogos Olímpicos. O último pódio foi com a prata em Tóquio, no Japão, em 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-perde-por-3-sets-a-2-para-a-polonia-e-fica-sem-podio-na-liga-das-nacoes-de-volei-feminino/

Brasil perde por 3 sets a 2 para a Polônia e fica sem pódio na Liga das Nações de vôlei feminino

2024-06-23