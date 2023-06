Esporte Brasil perde set incrível, mas vira sobre Itália em jogo dramático na Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com capitã Gabi de volta, Brasil vence Itália pela Liga das Nações de vôlei feminino. (Foto: Divulgação/FIVB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao tomar uma virada inexplicável no primeiro set, o Brasil se viu em meio à tensão de um clássico. A Itália, desfalcada e cheia de caras novas, causou estragos à linha de passe da seleção de Zé Roberto. O drama se estendeu até o fim. Mas, pelo brilho de Gabi, de volta ao time, o Brasil se impôs no fim em 2h17: 3 sets a 2, parciais 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (29), contra o Canadá, às 7h.

Com a vitória, o Brasil sobe na Liga das Nações. A seleção soma sete vitórias e duas derrotas, em terceiro lugar na tabela, atrás de Estados Unidos e Polônia. A Itália, que ainda busca uma posição melhor para avançar à fase final, está em oitavo lugar – no limite da zona de classificação.

Como foi o jogo?

O Brasil parecia leve e eficiente no início. Abriu 20/12 sobre uma Itália cheia de reservas. Mas, ao ver as rivais virarem uma parcial que parecia em mãos, passou a sofrer – e muito. As reviravoltas se estenderam por todo o jogo. A seleção, porém, contou com o brilho de Gabi para vencer no fim. O jogo ainda teve uma série de trapalhadas da arbitragem, com decisões equivocadas e uma paralisação de mais de sete minutos na reta final do tie-break.

Primeiro set

Rosamaria, tão acostumada às rivais, saltou para marcar o primeiro ponto no jeito. Pouco depois, Gabi, estreante, encheu o braço para marcar 4/2, seu primeiro ponto na Liga. A Itália, cheia de desfalques e caras novas, tentou se manter firme. Mas, ainda assim, viu as brasileiras abrirem 8/4 antes de Davide Mazzanti pedir tempo.

O Brasil tinha um jogo leve e de poucos erros. No ataque de Rosamaria, a seleção abriu 20/12 na contagem. Mas aí tudo mudou. Depois de uma inversão no 5/1, as rivais conseguiram encostar e diminuíram a diferença para 20/17. Zé Roberto, então, parou o jogo. Ainda assim, a Itália virou. Marcou o nono ponto seguido em erro de Carol e marcou 21/20.

O que era um set tranquilo, se transformou. O Brasil se perdeu em meio à imprecisão. Macris deu lugar a Roberta, mas a situação se manteve. A Itália jogou a pressão para o lado brasileiro e passou a sobrar em quadra. O time de Zé Roberto tentava a reação, mas parava no bloqueio italiano – foram cinco pontos para as europeias contra nenhum das brasileiras no fundamento. No fim, 28/26 em uma virada inexplicável.

Segundo set

A Itália manteve o ritmo. Diante do nervosismo brasileiro, abriu 3/0. Zé, que já havia mantido Roberta em quadra, mandou Pri Daroit para a vaga de Maiara Basso, que tinha dificuldades para virar no ataque. Era um jogo difícil. O Brasil chegou ao empate depois de uma condução de Omoruyi: 8/8. Àquela altura, Gabi era o principal nome da seleção. Mas o time ainda sofria com o bloqueio rival. Ao fechar as portas para Rosamaria, Mazzaro marcou 11/10.

Gabi, que já vinha bem, cresceu ainda mais. Voou duas vezes para marcar em sequência e abrir 15/13. Davide, então, parou o jogo. A arbitragem passou a roubar a cena com decisões polêmicas para os dois lados. O Brasil chegou a abrir três pontos, em 20/17, mas a Itália fez a diferença cair para apenas um. Mas a vantagem voltou a subir quando Pri Daroit marcou o primeiro ponto de bloqueio da seleção no jogo. No ace de Carol, 23/19. A vitória veio em um erro de Nwakalor: 25/20.

Terceiro set

O Brasil manteve o ritmo. O bloqueio, que demorou tanto a encaixar, funcionou novamente com Thaísa: 4/2. A seleção teve o controle no início do set, mas perdeu a mão. A Itália se aproveitou da queda de rendimento do time de Zé Roberto e tomou a frente. No erro de recepção de Pri Daroit, 14/10 para as rivais. Era (mais um) momento ruim da seleção no jogo.

A seleção ameaçou reagir e chegou a diminuir a diferença. Mas, em um bloqueio sobre Gabi, a Itália abriu 18/14. Zé Roberto parou o jogo e tentou organizar o time. Pouco funcionou. As italianas ampliaram a vantagem. O técnico, então, mudou. Lorrayna, Diana e Julia Bergmann foram à quadra. O paredão italiano, no entanto, seguiu de pé e fechou as portas para a reação. No fim, Nwakalor fechou a parcial: 25/18.

Quarto set

Um bloqueio de Rosamaria abriu a conta na volta à quadra. O Brasil tentou acelerar. Com Gabi, marcou 5/1 e obrigou o pedido de tempo do outro lado. Mas a Itália foi buscar mais uma vez. No ritmo de Villani, destaque do time, as rivais chegaram ao empate em 7/7. Aos poucos, o Brasil se reencontrou e voltou a abrir com ponto de Pri Daroit: 13/10.

Um ace da própria Pri Daroit fez a seleção pular para 17/13. As italianas tentaram voltar ao jogo mais uma vez. Mas, ao crescer na recepção na reta final, o Brasil chegou à vitória no set e forçou o tie-break com um ponto de Rosamaria: 25/21.

Quinto set

O jogo, claro, cresceu em nível de tensão. No início do tie-break, os dois times trocaram pontos a cada jogada. Mas, no bloqueio de Gabi, o Brasil abriu 6/4. A seleção até conseguia se manter à frente, mas não era fácil. Do outro lado, a Itália buscava a reação. Na marra, porém, o Brasil se manteve firme. Mesmo diante das trapalhadas da arbitragem, que chegou a paralisar o jogo por mais de sete minutos por não se entender com a tecnologia e a rotação da Itália. As jogadoras precisaram fazer um novo aquecimento em quadra – Rosamaria, inclusive, chegou a bater bola com Zé Roberto para não perder o ritmo. No fim, porém, vitória brasileira pelas mãos de Gabi: 15/10.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-perde-set-incrivel-mas-vira-sobre-italia-em-jogo-dramatico-na-liga-das-nacoes-de-volei/

Brasil perde set incrível, mas vira sobre Itália em jogo dramático na Liga das Nações de Vôlei

2023-06-28