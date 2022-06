Política Brasil pode comprar diesel da Rússia, afirma Bolsonaro

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

A possibilidade da compra do combustível foi negociada em uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil pode passar a comprar diesel da Rússia, país que enfrenta um processo de isolamento no cenário internacional, com a aplicação de sanções econômicas, devido à invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

De acordo com Bolsonaro, a possibilidade da compra do combustível foi discutida na segunda-feira (27), em uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. Durante o diálogo, também foi negociada a aquisição de fertilizantes russos.

“Conversei com o presidente Putin. Trocas comerciais entre nós. Temos aí a segurança alimentar e a segurança energética. Então, há chance de comprarmos diesel de lá. Fica, com toda certeza, um preço mais em conta”, declarou o presidente brasileiro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro afirmou ainda que o preço dos combustíveis pode diminuir se o barril do petróleo do tipo Brent no mercado internacional continuar caindo, mas ponderou que é a Petrobras que decide o valor cobrado no País.

“O que a gente precisa? Transparência em tudo. É igual hoje [segunda-feira], começaram alguns governadores a baixar o ICMS”, acrescentou o chefe do Executivo.

