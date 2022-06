Porto Alegre Inscrições para concurso público da Guarda Municipal de Porto Alegre iniciam nesta terça-feira

26 de junho de 2022

Os candidatos devem ter idade máxima de 25 anos Foto: Pedro Piegas/PMPA Candidatos devem ter idade máxima de 25 anos. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Porto Alegre serão abertas nesta terça-feira (28). Há 32 vagas para cargo de provimento efetivo, além de cadastro reserva. Destas, seis foram reservadas para afrodescendentes e três para pessoas com deficiência.

Os interessados podem se inscrever pela internet até as 17h do dia 27 de julho. Os candidatos devem ter idade máxima de 25 anos até a data da inscrição. O edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

Os requisitos mínimos exigidos são ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B. A inscrição custa R$ 98,72. O salário base é de R$ 1.398,50, para 30 horas semanais, somado à gratificação por risco de vida de 30% sobre o vencimento inicial, além do auxílio-alimentação.

Caso haja necessidade, os aprovados poderão ser convocados para cumprirem regime de tempo integral, de 40 horas semanais, e terão um acréscimo de 50% no valor inicial do vencimento.

“Esse concurso, aberto por determinação do prefeito Sebastião Melo, será o primeiro que possibilitará o ingresso de novos guardas municipais com idade máxima de 25 anos por ocasião da inscrição. A nossa Guarda Municipal tem papel fundamental no poder de polícia em Porto Alegre. Aumentar o efetivo é fundamental e prioridade dessa gestão”, disse o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

“A inclusão regular de novos guardas é extremamente importante para renovação do nosso efetivo. O ingresso dos novos agentes, com limite de idade, vai ao encontro desse novo momento da Guarda Municipal, que está mais atuante e estruturada para auxiliar na segurança dos espaços públicos da Capital”, destacou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

O concurso é dividido em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. Na primeira, com data prevista para 25 de outubro, serão aplicadas as provas objetivas; na segunda, os testes de aptidão física; na terceira, os exames de aptidão psicológica; e, por fim, serão realizados os testes de tiro.

Inscrições presenciais

Para candidatos com dificuldade de acesso à internet, haverá um posto de inscrição na sede da Fundação La Salle, responsável pela organização do concurso. A entidade localiza-se na avenida Getúlio Vargas, 5.558, no Centro de Canoas.

