Brasil Reconstituição dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira ocorrerá na sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

O indigenista (E) e o jornalista (D) foram mortos a tiros Foto: Divulgação O indigenista (E) e o jornalista (D) foram mortos a tiros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Criminalística da PF (Polícia Federal) confirmou que realizará, na sexta-feira (1º), a reconstituição dos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.

Conforme o delegado Alex Perez, de Atalaia do Norte (AM), é provável que apenas dois dos três suspeitos presos participem da reconstituição. Um deles, Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, confessou ter participado da morte da dupla. Os outros dois detidos são o seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, e Jeferson da Silva Lima, chamado de “Pelado da Dinha”. Mais suspeitos são investigados por envolvimento no crime.

O jornalista e o indigenista desapareceram no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, área de terras indígenas no Amazonas. Amarildo indicou à polícia onde enterrou os corpos da dupla.

Segundo o inquérito da PF, não existe indícios de que haja mandantes dos assassinatos. As vítimas foram mortas a tiros. Os assassinos estariam envolvidos com a pesca ilegal e outras atividades ilícitas na Amazônia.

