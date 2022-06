Rio Grande do Sul Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul elegerão novos prefeitos em 30 de outubro

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Prefeitos e vices dos três municípios foram cassados pela Justiça Eleitoral

As eleições suplementares nos municípios de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul ocorrerão em 30 de outubro, mesmo dia em que está prevista a realização do segundo turno das eleições gerais deste ano.

Em Cachoeirinha, o novo pleito será realizado devido à cassação dos diplomas do prefeito Volmir José Miki Breier e do vice Maurício Rogério Tonolher, determinada pelo TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) em 19 de abril. Também foi declarada a inelegibilidade de Breier para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2020.

Em Cerro Grande, o novo pleito ocorrerá devido à cassação dos diplomas do prefeito Vlamor José Capelett e da vice Gláucia Regina Brocco, no dia 26 de abril.

Em 20 de maio, em Entre Rios do Sul, foram cassados os diplomas do prefeito Jairo Paulo Leyter e do vice Auri Luiz Vassoler. Também foi declarada a inelegibilidade de Leyter para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2020.

