Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

"Desejo muito sucesso ao Wesp nesta nova jornada", disse o governador Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, anunciaram, na manhã desta terça-feira (28), o deputado estadual Mateus Wesp (PSDB) como novo líder do governo na Assembleia Legislativa.

Wesp substituiu o deputado Frederico Antunes (PP), que exercia a função desde o início de 2019.

“Com o apoio do Legislativo, aprovamos reformas estruturantes, como a administrativa e a tributária, e as privatizações e concessões. O deputado Frederico Antunes foi fundamental para articular essas aprovações na Assembleia. A escolha do Mateus Wesp para representar o governo foi natural, pois ele também foi muito atuante nesses momentos. Desejo muito sucesso ao Wesp nesta nova jornada”, disse o governador.

Natural de Passo Fundo, Wesp é advogado e professor universitário. Iniciou a sua trajetória política em 2012, elegendo-se deputado estadual seis anos depois. Ex-presidente estadual do PSDB, ele foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias por quatro vezes seguidas.

