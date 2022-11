Futebol Brasil pode se classificar para as oitavas já na próxima rodada; veja contas

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Seleção precisa vencer a Suíça e torcer por uma provável combinação de resultados. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo do Catar ao vencer por 2 a 0 a Sérvia Com o resultado, a seleção de Neymar e Richarlison larga bem no Grupo G, assumiu a liderança e pode se classificar já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer a Suíça e torcer por uma provável combinação de resultados.

Após a primeira rodada, Brasil e Suíça somam três pontos e lideram o Grupo G. Vale destacar que a Seleção leva vantagem no saldo de gols. Os dois países se enfrentam na segunda rodada em confronto direto pelo primeiro lugar da chave.

A classificação antecipada depende de dois resultados: a vitória do Brasil sobre a Suíça e tropeço de Camarões sobre a Sérvia. Neste cenário, o Brasil chegaria a seis pontos e não teria mais chances de ser ultrapassado pelo terceiro colocado.

Outra possibilidade é o Brasil vencer a Suíça e a Sérvia vencer Camarões. Neste caso, a seleção brasileira também estaria classificada porque Sérvia e Suíça se enfrentam na terceira rodada. Apenas uma delas conseguiria chegar aos mesmos seis pontos da Canarinho, o que garante a classificação.

Veja o calendário:

Sérvia x Camarões — Segunda-feira (28) — 7h — Al Janoub

Brasil x Suíça — Segunda-feira (28) — 13h — Estádio 974

Mas caso Camarões vença a Sérvia, a classificação não está garantida. Isso porque o Brasil ainda poderia ser ultrapassado pelos africanos e pela Suíça. Assim, precisaria de um empate na terceira rodada para garantir a classificação.

Substituições

Um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a CBF anunciou o resultado dos exames de imagem de Danilo e Neymar. Enquanto o lateral tem uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o camisa 10 da Seleção tem uma lesão ligamentar com edema ósseo no tornozelo direito.

O baque é grande, mas o Brasil não tem tempo a perder. Sem os dois atletas para as partidas contra Suíça e Camarões, Tite já começou a buscar alternativas na atividade desta sexta-feira no Grand Hamad Stadium, em Doha, e o leque de opções é vasto tanto para a lateral direita quanto para o meio de campo.

Para a vaga de Neymar, são três possibilidades: Rodrygo seria o substituto natural, com características similares e sem mexer tanto na estrutura do time. Fred e Bruno Guimarães, no entanto, também têm chance, com favoritismo para o jogador do Manchester United. Neste caso, o substituto do camisa 10 na prática seria Lucas Paquetá mais adiantado e abrindo a vaga de segundo volante.

Na lateral, Tite vai ter oportunidade de colocar à prova os treinos de Turim de maneira dolorosa. O treinador fez treinos separados para os defensores. Alternava Daniel Alves e Eder Militão entre lateral e zaga, do outro lado Alex Telles e Alex Sandro faziam o mesmo.

