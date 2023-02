Brasil Brasil precisa de 77 mil técnicos industriais em 2023

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Logística e metalmecânica são algumas das áreas com maior demanda Foto: Divulgação Logística e metalmecânica são algumas das áreas com maior demanda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento do Observatório Nacional da Indústria mostra que o Brasil precisará capacitar 77 mil técnicos para atuar nas oportunidades de emprego industrial neste ano.

Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio, podendo chegar a dois anos, e têm como pré-requisito o aluno estar cursando ou já ter o ensino médio completo. Eles preparam para o exercício de uma profissão por meio de uma metodologia de ensino bastante prática e voltada para o mercado de trabalho.

As áreas com maior abertura de novas vagas e demanda por técnicos são: logística e transporte, metalmecânica, transversais (engloba profissionais que atuam em pesquisas, seguranças do trabalho e desenhistas técnicos, por exemplo), eletroeletrônica, tecnologia da Informação e Construção.

“O que observamos é que mesmo os setores mais tradicionais, como construção e metalmecânica, continuam demandando muitos técnicos, e as mudanças tecnológicas já estão impactando o perfil de profissional, com o crescimento de áreas como TI e eletroeletrônica”, avalia o gerente-executivo do Observatório, Márcio Guerra.

Já a logística ganha destaque porque muitas empresas precisaram se reinventar durante a pandemia no processo de distribuição de mercadores e acesso aos insumos. “A pandemia exigiu do setor industrial uma nova forma de organização da cadeia produtiva. São profissionais que monitoram dados e informações para garantir que o processo produtivo tenha menor custo e melhor entrega”, comenta.

Guerra explica que a projeção do emprego setorial considera o contexto econômico, político e tecnológico. Um dos diferenciais é a projeção da demanda por formação a partir do emprego estimado para os próximos anos. Além da conjuntura, são levadas em conta as estimativas das taxas de difusão das novas tecnologias nas empresas e das mudanças organizacionais nas cadeias produtivas.

As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representam cerca de 18,4% do total do emprego industrial no País. A análise foi feita pelo Observatório Nacional da Indústria, com base no Mapa de Trabalho Industrial 2022-2025.

497 mil vagas formais em 4 anos

O Mapa de Trabalho Industrial 2022-2025 informa que o Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais, sendo 2 milhões em formação inicial – para repor inativos e preencher novas vagas – e 7,6 milhões em formação continuada, para trabalhadores que precisam se atualizar. Isso significa que 79% da necessidade de formação nos próximos quatro anos serão em aperfeiçoamento.

Em quatro anos, devem ser criadas 497 mil novas vagas formais em ocupações industriais, saltando de 12,3 milhões para 12,8 milhões de empregos formais. Essas ocupações requerem conhecimentos relacionados à produção industrial, mas estão presentes em outros setores da economia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-precisa-de-77-mil-tecnicos-industriais-em-2023/

Brasil precisa de 77 mil técnicos industriais em 2023