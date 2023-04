Brasil Brasil queimou mais de 21% do seu território entre 1985 e 2022

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em média, a cada ano, a área queimada no Brasil equivale ao tamanho do Suriname Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em média, a cada ano, a área queimada no Brasil equivale ao tamanho do Suriname. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil queimou mais de 185 milhões de hectares entre 1985 e 2022, uma extensão que representa a soma de toda a área da Colômbia e do Chile.

Com essa taxa, é possível dizer que cerca de 21,8% de todo o território nacional foi consumido pelo fogo nesse período. Em média, a cada ano, a área queimada no Brasil equivale ao tamanho do Suriname: cerca de 16 milhões de hectares, ou 1,9% do Brasil.

Esses dados, que estão em um levantamento divulgado pelo MapBiomas nesta quarta-feira (26), foram obtidos a partir de imagens de satélite. O consórcio formado por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, porém, não contabiliza o número de focos de calor, mas, sim, a extensão consumida pelas chamas.

O cálculo da média anual, por exemplo, considera várias áreas que queimaram no mesmo lugar durante o período. Ainda de acordo com o levantamento, a área afetada pelo fogo varia entre os seis biomas brasileiros. No quadro geral, quando se compara o percentual de área consumida pelas chamas em relação à área do bioma, Pantanal e Cerrado encabeçam esse ranking.

Já quando o índice leva em conta o total de área queimada, Amazônia e Cerrado lideram, com 80,95 e 79,2 milhões de hectares queimados, respectivamente.

Os meses entre julho e outubro concentram 79% da área queimada no Brasil desde 1985, com setembro respondendo por 34% do fogo. Segundo os dados do MapBiomas, Mato Grosso foi o Estado que apresentou a maior ocorrência de fogo no período, com 431.948 km². Em seguida, vieram Pará e Maranhão, com 275.764 km² e 182.791 km², respectivamente.

Já quando comparamos os municípios que mais queimaram entre 1985 e 2022, Corumbá (MS), São Félix do Xingu (PA) e Formosa do Rio Preto (BA) lideram a lista. Nessa ordem, a área queimada em cada um desses municípios foi de 31.877 km², 24.137 km² e 13.392 km².

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-queimou-mais-de-21-do-seu-territorio-entre-1985-e-2022/

Brasil queimou mais de 21% do seu território entre 1985 e 2022

2023-04-26