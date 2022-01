Brasil Brasil recebe o primeiro lote da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Mais de 1,24 milhão de doses desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas

O Brasil recebeu, na madrugada desta quinta-feira (13), o primeiro lote da vacina da Pfizer contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. A remessa, com 1,248 milhão de doses, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

A Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) autorizou, no dia 16 de dezembro, a vacinação de crianças dessa faixa etária. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), o Brasil tem cerca de 20,5 milhões de crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com o governo federal, a vacinação infantil ocorrerá em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas. Não haverá necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação.

A imunização no Rio Grande do Sul começará no dia 19 deste mês. Apesar de o princípio ativo ser o mesmo, a vacina para crianças de 5 a 11 anos tem diferenças em relação à aplicada nos adultos.

