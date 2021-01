Diante do agravamento da pandemia, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Rio Grande do Sul – Na atualização do boletim sobre a pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde do RS registrou neste sábado (16) 4.236 novos casos da doença e teve confirmados mais 38 óbitos. O total de casos confirmados chegou a 505.021 e o de óbitos a 9.876. Os recuperados são 476.808 (94% dos casos).