Brasil O Butantan conclui a entrega de documentação à Anvisa para pedido de uso emergencial da CoronaVac

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

O Instituto Butantan completou sua parte do processo. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Instituto Butantan entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) todos os documentos que faltavam para o pedido de uso emergencial da CoronaVac no Brasil, segundo o site do órgão federal que faz o acompanhamento do processo.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Anvisa. A Fiocruz também zerou as pendências para a solicitação do imunizante produzido pela Oxford/AstraZenica. De acordo com a Anvisa, parte dos documentos ainda está em análise e é possível que surjam novas pendências no decorrer da apreciação do material.

A agência deve decidir neste domingo sobre a autorização emergencial de uso pedida pelo Butantan e pela Fiocruz para suas vacinas contra Covid-19. A decisão será tomada em reunião da Diretoria Colegiada do órgão.

Na quinta-feira (14), a Anvisa mandou um ofício cobrando a Fiocruz e o Butantan sobre o repasse de dados. Na ocasião, a agência informou que a não disponibilização de todas as informações poderia interferir no prazo para análise da pesquisa pela agência. Por ora, a data está mantida.

Segundo o portal de acompanhamento do processo, na manhã do sábado (16), 49,45% dos dados enviados pela Fiocruz já tiveram analise concluída, enquanto 50,55% estão sob verificação. No caso do Butantan, estão ainda sendo analisados pela Anvisa 55,14% dos documentos, outros 44,86% foram concluídos.

O Ministério da Saúde enviou um ofício ao Instituto Butantan no qual reiterou o pedido de entrega “imediata” de 6 milhões de doses importadas da vacina contra o coronavírus. O documento foi enviado na sexta-feira (15) e é assinado pelo diretor do Departamento de Logística em Saúde do ministério, Roberto Ferreira Dias.

O governo federal pediu ao Butantan a entrega “imediata” de 6 milhões de doses. O instituto, então, respondeu que é “praxe” uma parte das doses permanecer com o Butantan. A instituição indagou, ainda, quantas doses permanecerão em São Paulo.

Em resposta a esse questionamento do Butantan, o ministério afirmou:

“Em relação à solicitação […] no que tange a informação acerca do quantitativo destinado ao estado de São Paulo […], informamos que a responsabilidade pela elaboração, atualização e coordenação do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 é do Ministério da Saúde”, afirmou o ministério.

O diretor do Departamento de Logística em Saúde, então, acrescentou: “Há a necessidade da imediata entrega das 6 milhões de doses para que o cronograma de distribuição das doses não seja comprometido e não ocorra atraso no início da vacinação da população brasileira, sendo ressaltado que todas as etapas da distribuição contará com apoio do Ministério da Defesa.”

“Reiteramos os termos do ofício […], solicitando o pronto atendimento do pleito, com a urgência que o caso requer”, concluiu Roberto Ferreira Dias.

Em resposta ao novo ofício do ministério, o Instituto Butantan respondeu que “recebeu o novo ofício do Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira, 15 de janeiro, e avalia o documento”.

