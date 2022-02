Brasil Brasil registra 1.308 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











País tem 197.442 mil casos de coronavírus confirmados neste sábado. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou, em 24 horas, 197.442 mil casos de coronavírus e 1.308 mortes em 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram notificados 26.473.273 casos e 631.802 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

O boletim, divulgado neste sábado (5), não traz os dados do Mato Grosso e do Distrito Federal, que não foram atualizados pelas respectivas secretarias da Saúde.

Desde o início da pandemia, 22.666.567 pessoas se recuperaram da doença. Há também 3.174.904 casos em andamento.

Pelo consórcio de imprensa, o País apontou 631.869 óbitos e 26.472.006 casos registrados do coronavírus. Foram 800 vítimas registradas em 24 horas, com média móvel ultrapassando 747 mortes diárias.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias, de 747 óbitos, é a maior registrada desde 24 de agosto do ano passado (quando estava em 730). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +155%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

Na sexta-feira passada, o consórcio voltou a registrar mais de mil mortos por covid em um só dia. Antes, a última vez com mais de mil mortos havia sido registrada em 19 de agosto de 2021.

O Distrito Federal não divulgou dados neste sábado. Roraima e Amapá não tiveram novas mortes nas últimas 24 horas.

Assim como nos três dias anteriores, nenhum estado apresenta tendência de queda nas mortes por Covid (veja lista mais abaixo); todos estão em alta ou estabilidade. Isso não ocorria desde 12 de janeiro de 2021, há mais de um ano.

O país também registrou 152.973 novos casos conhecidos de covid em 24 horas, chegando ao total de 26.472.006 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 174.933. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +18%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

Estes números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Covid nos Estados

De acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo é a unidade da Federação que registra o maior número de casos e de mortes, com 4,7 milhões e 159,5 mil, respectivamente. Minas Gerais e Paraná registram o segundo e o terceiro maiores números de casos no país, com 2,86 milhões e 2,08 milhões, respectivamente. Em relação ao número de mortes, Rio de Janeiro, com 70 mil, e Minas Gerais, com 57,7 mil, são os dois estados com mais óbitos.

O Acre registra tanto o menor número de casos (105.874) quanto de mortes (1.894). Roraima tem o segundo menor número de casos (145.604) e o terceiro menor de óbitos (2.105). O Amapá tem o terceiro menor de casos (156.261) e o segundo de mortes (2.057).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde registrou 18.583 novos casos de coronavírus e mais 69 mortes provocadas pela doença. Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 1.923.545. Já o número de óbitos aumentou para 37.161.

Entre as pessoas infectadas no RS, 1.735.128 (90% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge os 497 municípios gaúchos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado está em 62%, segundo a Secretaria da Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil