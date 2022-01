Brasil Brasil registra 134.175 novos casos de coronavírus e 330 mortes

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

País soma 25.348.797 ocorrências da doença desde o início da pandemia. País soma 25.348.797 ocorrências da doença desde o início da pandemia. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil registrou neste domingo (30) 134.175 novos casos de coronavírus, chegando a um total de 25.348.797 milhões de infecções confirmadas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Também foram contabilizados nesta data, 330 novos óbitos, levando o número de mortes causadas pela pandemia a 626.854 pessoas.

Há ainda 3.133 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em investigação. Os óbitos pela síndrome somam 766 nos últimos três dias.

Os dados coletados pelo ministério do final de semana normalmente são mais baixos que durante os dias úteis, devido ao menor número de postos de testagem funcionando e menor quantidade de pessoal nas secretarias para atualizar os dados.

Na sexta-feira, o País bateu mais um recorde no número de casos, com 269.968, na nova onda causada pelo avanço da variante Ômicron. No entanto, com o avanço da vacinação e a aparente menor letalidade da Ômicron, o número de óbitos ainda segue em patamares inferiores em relação ao pico da pandemia, quando o Brasil registrou mais de 3.000 mortes por dia.

O boletim também mostra que a taxa de casos ativos aumentou e a taxa de recuperação caiu. No momento, 87,4% do total de infectados são considerados livres de sintomas. A taxa chegou a 96,2% em dezembro, antes da chegada da Ômicron ao Brasil.

Nos Estados, o ranking das unidades federativas com mais mortes pela covid segue sendo liderado por São Paulo (157.854), seguido pelo Rio de Janeiro (69.878), Minas Gerais (57.306), Paraná (41.191) e Rio Grande do Sul (36.863). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.868), Amapá (2.039), Roraima (2.096) , Tocantins (3.997) e Sergipe (6.093).

