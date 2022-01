Brasil Brasil tem 40 milhões de vacinados com dose de reforço contra a covid

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Praticada por mais de 100 países, política havia superado boa parte da rejeição inicial, mas voltou a ser contestada na Covid. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Brasil ultrapassou neste (30) a marca de 40 milhões de brasileiros vacinados com a dose de reforço contra o coronavírus. Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, mais de 53 milhões de brasileiros estão aptos a receberem o reforço na imunização, mas ainda não retornaram aos postos. Esse público já pode receber a nova dose entre janeiro e fevereiro.

O painel de vacinação do Ministério da Saúde registra que 355.702.862 doses de vacinas diversas já foram aplicadas. Destas, 164,7 milhões são referentes à primeira dose, enquanto 151,7 milhões são relativas à segunda dose.

Ainda segundo a pasta, ao todo, mais de 1,8 mil casos da variante Ômicron foram confirmados no Brasil, com dois óbitos. Estudos comprovam a eficácia da dose de reforço contra a variante Ômicron. Até o momento, o governo distribuiu mais de 407 milhões de doses de vacina covid-19.

Com o avanço na campanha de vacinação, o Brasil já conta com mais de 91% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 85% imunizada com a dose ou dose única do imunizante.

Casos de covid

O número de mortes por coronavírus no Brasil subiu para 626.854. Em 24 horas, foram registradas 330 mortes. Segundo os números publicados pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo (30), 134.175 novos casos de covid foram diagnosticados em 24 horas. O País soma 25.348.797 ocorrências da doença desde o início da pandemia.

Há ainda 3.133 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em investigação. Os óbitos pela síndrome somam 766 nos últimos três dias.

O boletim do Ministério da Saúde também mostra que a taxa de casos ativos aumentou e a taxa de recuperação caiu. No momento, 87,4% do total de infectados são considerados livres de sintomas. A taxa chegou a 96,2% em dezembro, antes da chegada da Ômicron ao Brasil.

Nos Estados, o ranking das unidades federativas com mais mortes pela covid segue liderado por São Paulo (157.854), Rio de Janeiro (69.878), Minas Gerais (57.306), Paraná (41.191) e Rio Grande do Sul (36.863). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.868), Amapá (2.039), Roraima (2.096), Tocantins (3.997) e Sergipe (6.093).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde registrou neste domingo 7.367 novos casos de coronavírus. Também foram confirmadas dez mortes em decorrência da doença. Com estes números, o Estado chega ao total de 1.821.565 casos confirmados da covid e 36.863 vidas perdidas para a pandemia.

