Bem-Estar Brasil registra 2.347 mortes por Covid-19 e 36.599 casos da doença

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

A situação mais grave é verificada no Estado de São Paulo Foto: Reprodução A situação mais grave é verificada no Estado de São Paulo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil aumentou 9,6% neste sábado (18), para 36.599, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A doença já provocou 2.347 mortes, com taxa de letalidade de 6,4%. Na sexta-feira (17), o total de óbitos era de 2.141.

A situação mais grave da pandemia é verificada no Estado de São Paulo, que tem 991 mortes e 13.894 casos confirmados. O Rio de Janeiro registra 387 óbitos e 4.543 casos. Já o Ceará tem 176 mortes e 3.034 ocorrências.

No Rio Grande do Sul, há mais de 830 casos confirmados do novo coronavírus e 24 mortes. Os dados atualizados da pandemia no Estado podem ser conferidos aqui.

