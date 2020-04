Brasil Brasil registra 2.906 mortes por Covid-19 e 45.757 casos da doença

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

O número de mortes em razão da pandemia do novo coronavírus no Brasil chegou a 2.906, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Saúde. Já os casos confirmados de Covid-19 subiram para 45.757. O índice de letalidade da doença no País é de 6,4%.

A quantidade de óbitos teve um aumento de 6% em relação a terça-feira (21), quando haviam 2.741 vítimas fatais. Já os casos confirmados da doença apresentaram um crescimento de 6,2% em relação a terça-feira, quando foram contabilizadas 43.079 pessoas infectadas.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de mortes (1.134), seguido por Rio de Janeiro (490), Pernambuco (282), Ceará (233) e Amazonas (207). O Rio Grande do Sul tem 27 mortes e mais de 920 casos confirmados de Covid-19.

