Média móvel de mortes por covid no Brasil está em queda há 20 dias

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 40.335. (Foto: Vinicius Magalhães/Sesi)

O Brasil registrou nesta quarta-feira (16) 354 mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 656.003 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 345 – a menor desde 25 de janeiro (quando estava em 332). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -24%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. É o 20º dia seguido de queda nesse comparativo.

O País também registrou 44.115 novos casos conhecidos da doença em 24 horas, chegando ao total de 29.476.389 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 40.335. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -13%, indicando tendência de estabilidade nos casos da doença – isso após 34 dias seguidos em queda.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Acre, Amazonas, Amapá e Tocantins não registraram morte pela doença no último dia.

— Em alta (3 Estados): Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

— Em estabilidade (4 e o DF): Amapá, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal.

— Em queda (19): Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Deltacron

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esclareceu no Twitter que possíveis casos da variante deltacron no Brasil ainda estão sob análise. Na última terça-feira (15), o ministro havia dito que o País tinha dois casos já confirmados, um no Amapá e outro no Pará.

Ao esclarecer que os casos ainda estão sendo investigados, Queiroga disse que o sequenciamento do vírus encontrado nesses pacientes deve ser concluído em breve, quando, aí sim, haverá uma resposta definitiva sobre a variante.

“Pessoal, esclarecendo: os dois casos de deltacron que citei mais cedo ainda estão em investigação e foram notificado pelos estados. O sequenciamento total do vírus deve ser finalizado nos próximos dias pelo laboratório de referência nacional da Fiocruz”, explicou o ministro.

Queiroga disse ainda que, no momento, não há motivo para preocupação com a nova variante.

“De qualquer forma, não há motivos para preocupação. A OMS classificou a deltacron apenas como variante para monitoramento e não a considerou como variante de interesse ou preocupação, como foi o caso da ômicron e da delta, por exemplo.”

