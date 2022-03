Leandro Mazzini Pobre & abandonado

Por Leandro Mazzini | 16 de março de 2022

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), revogou a obrigatoriedade do uso de máscara na Casa. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Ex-militar infiltrado em movimentos subversivos e que entregou centenas de guerrilheiros durante o regime militar, José Anselmo dos Santos – o famoso Cabo Anselmo – morreu pobre, revoltado e abandonado por amigos. Aos 80 anos, ele estava internado num hospital de Jundiaí, interior paulista, e foi vítima de complicações causadas por cálculo renal. Apenas familiares acompanharam seu velório ontem no cemitério do município.

Anistia

Cabo Anselmo tentou por anos a anistia, e reconhecimento pelas forças armadas, em diferentes governos, sem sucesso.

Em vida

O último pedido de anistia negado foi em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. O agente duplo pagou em vida o preço do eventual mal que tenha feito aos guerrilheiros que delatou.

Arquivo

As deputadas Luiza Erundina e Sâmia Bomfim, do PSOL, querem convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para dar explicações sobre o suposto sumiço de documentos relativos ao período da ditadura. O requerimento é embasado em denúncia de servidores da pasta.

Convenção

Dezoito anos depois, o Brasil enfim promulgou a Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios, firmada pelo governo em Londres, em 13 de fevereiro de 2004. O decreto nº 10.980 da Presidência saiu no último dia 25 de fevereiro.

Piche na costa

Nesse ínterim, o País assistiu a diversos episódios de poluição das águas costeiras e das praias com água suja de lastro, óleo, piche e cargas despejados por navios de diferentes países. Sem qualquer punição. Aliás, a PF e a Marinha até hoje não sabem qual foi o navio que descarregou piche na costa do Nordeste.

Câmara sem máscara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), revogou a obrigatoriedade do uso de máscara na Casa. A decisão contrasta com a manutenção do trabalho semipresencial, que permite aos deputados votarem de forma remota.

Obstrução

A oposição ameaça obstruir as votações caso Lira não retome as sessões presenciais. “O povo brasileiro já está voltando ao trabalho, graças ao processo de vacinação”, diz o líder petista Reginaldo Lopes (MG).

Alô, alô ouvintes!

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado se reúne hoje para votar dez itens. Os nove primeiros são projetos de decreto legislativo (PDL) sobre aprovação ou renovação de outorgas públicas para serviços de radiodifusão comunitária. Em ano eleitoral, as ondas sonoras se propagam rapidamente.

Excelências

Servidores e deputados têm atendimentos distintos no Banco do Brasil da Câmara. Na agência 3596-3, no Anexo 4, os caixas saem para almoçar ao mesmo tempo e deixam os clientes em longa espera. Já na agência Estilo do BB, exclusiva para deputados, os funcionários se alternam no horário do almoço para não comprometer o atendimento às excelências.

Rolê

O Tribunal Superior Eleitoral promove a Semana do Jovem Eleitor. A mobilização (#Rolê das Eleições) tem foco principal nos eleitores que completam 16 ou 17 anos até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno. Esse público tem voto facultativo e para participar do pleito precisa solicitar o documento até 4 de maio.

Homenagem

A primeira-dama Michelle Bolsonaro – vestida a caráter – entrega hoje uma placa para a socióloga Maria Alice Nascimento Souza, primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, de 2011 até 2017. A homenagem será feita no Encontro de Mulheres Policiais Rodoviárias Federais, organizado pela Federação Nacional dos PRFs (FenaPRF).

