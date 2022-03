Leandro Mazzini Cade mira Petrobras

Por Leandro Mazzini | 16 de março de 2022

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Avança no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, a investigação que apura se a Petrobras cometeu infração à ordem econômica com o reajuste nos preços dos combustíveis. O inquérito administrativo (nº 08700.000212/2022-25) foi aberto em janeiro após a estatal anunciar, à época, aumento de 4,85% no preço da gasolina e 8% no diesel. A Coluna apurou que o inquérito já foi concluído pela Procuradoria Federal Especializada junto ao órgão e aguarda despacho da Presidência.

Sanções

O inquérito administrativo pode resultar na aplicação de sanções à petrolífera, como multas.

Transpetro

Outro processo (nº 08700.000211/2022-81) que tramita no Cade apura eventuais falhas na infraestrutura operada pela Transpetro.

Taxiando

Pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (ministro da Infraestrutura) tem destinado verba a toque de caixa para o Estado. Autorizou a contratação de estudos para a modernização do Aeroporto de Americana (SP). A licitação tem valor estimado em R$ 740,8 mil.

União definha

Oficializado há pouco mais de um mês pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o União Brasil definha dia após dia. Fruto da fusão entre DEM e PSL, o partido contava, antes da janela partidária, com 81 deputados. Hoje, são 62.

PL

O PL, partido de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, abrigou a maioria dos parlamentares que deixaram o União. A janela partidária se estende até o dia 1º de abril. Até lá, o partido de Luciano Bivar deverá perder mais 12 deputados.

Recurso

O Ministério Público recorreu da sentença que absolveu o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) da denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de suposta propina recebida da J&F. Segundo o MP, não há dúvida de que Aécio e sua irmã, Andrea Neves, incorreram na prática de corrupção passiva.

Retorno

Vices das chapas de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad – derrotados nas eleições de 2018 -, as gaúchas Ana Amélia e Manuela D’Ávila querem retornar ao cenário político nacional. Cogitam concorrer ao Senado. Ana Amélia pelo PSD e D’Ávila pelo PCdoB.

Seguros

Os seguros de pessoas fecharam janeiro de 2022 em R$ 4,06 bilhões em prêmios – valor 7,2% maior do que o mesmo mês em 2021. O seguro de vida permanece como o mais procurado, em termos de volume, com cerca de R$ 817 milhões (Vida Individual) e R$ 1,1 bilhão (Vida em Grupo) em prêmios.

Covid-19

O relatório Covid-19, elaborado mensalmente pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), indicou que o mercado segurador já pagou mais de 166 mil sinistros por mortes decorrentes do Covid-19. Já são R$ 6,08 bilhões acertados em indenizações de abril de 2020 a janeiro de 2022.

Eleitorado

Em mais um ato para afagar seu eleitorado fiel, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa habitacional para agentes da segurança. A medida beneficia policiais federais, civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. O valor máximo do imóvel é de R$ 300 mil, financiado em até 420 meses.

Gôndola virtual

Uma pesquisa da Opinion Box revela que 62% dos brasileiros realizam compras de supermercado pela internet. Os principais atributos procurados são: frete grátis, com 76%, e promoções, com 65%. A empresa ouviu mais de 500 consumidores em janeiro de 2022.

Meio ambiente

Coordenadora da Frente Ambientalista, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) comanda amanhã audiência para debater projetos que pretendem alterar a legislação ambiental. A parlamentar reitera que “não há justificativa” para liberar a mineração em terras indígenas.

