11 de junho de 2022

No total, as mortes somam mais de 668 mil e os casos, 31,4 milhões. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou, em 24 horas, 114 mortes por coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (11) pelo Ministério da Saúde. O número de casos ficou em 27.796.

Desde o início da pandemia, as mortes somaram 668.074 e o número total de casos confirmados, 31.445.137.

Ainda segundo o boletim, 30.182.173 pessoas se recuperaram da doença e 594.890 estão em acompanhamento. No levantamento deste sábado, não consta atualização do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins, além dos óbitos em Mato Grosso do Sul.

O balanço da Saúde também apontou o cenário da pandemia nos Estados. São Paulo segue liderando o número de casos, com 5.591.276. Em seguida vem Minas Gerais (3.478.575) e Paraná (2.569.772). O menor número de casos é registrado no Acre (125.176).

Em relação às mortes em decorrência de complicações da covid, São Paulo também está no topo. Este Estado apresenta o maior número, com 169.836 óbitos, seguido de Rio de Janeiro (73.870) e Minas Gerais (61.719). O menor número de mortes está no Acre (2.002), estável em relação ao boletim divulgado na sexta-feira.

Covid no RS – No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde registrou neste sábado 18 mortes em consequência do coronavírus, chegando ao total de 39.726 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. Em relação aos novos casos de coronavírus, o Estado gaúcho apontou 5330 pessoas infectadas. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.485.589 casos confirmados da doença.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.414.000 (97% dos casos). Outras 31.722 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde.

Desde o início da pandemia, 5% de 2.485.589 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 124.654 pessoas no Rio Grande do Sul.

Aumento de casos

No mês de maio, após maior flexibilização das medidas de prevenção, o Brasil passou a registrar novo aumento do número de casos.

A pior semana epidemiológica do ano no país aconteceu entre os dias 22 e 28 de maio. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), as maiores incidências ocorrem em estados do Centro Oeste, Sul e Sudeste do país.

O novo aumento de casos é o motivo de pelo menos 59,6% das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em hospitais brasileiros nas últimas semanas. As informações são do Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).

Até o quinto mês de 2022, no Brasil foram 8.693.140 pessoas infectadas e 47.620 óbitos no ano. Desde março de 2020, até os últimos registros, foram mais de 31 milhões de casos registrados no país e mais de 666 mil mortes relacionadas ao coronavírus.

