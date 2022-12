Saúde Brasil registra 337 novas mortes causadas pela covid. Média móvel é a mais alta em quatro meses

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

É o 38º dia em que a média de óbitos está com tendência de alta. (Foto: EBC)

O Brasil registrou 337 novas mortes por Covid-19 no Brasil. É o 38º dia em que a média de óbitos está com tendência de alta, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa desta quarta-feira (28).

O que você precisa saber: Com média de 171 óbitos diários, a média de mortes completa 38 dias com tendência de alta; A média móvel de mortes é a mais alta registrada desde 18 de agosto, mais de quatro meses atrás, quando foi de 179; Total de mortes pela Covid é de 693.604; A média de casos conhecidos da doença está em 34 mil casos por dia; 80,42% da população está totalmente imunizada contra a Covid.

Mortes: Total de mortes – 693.604; Registro de mortes em 24 horas – 337; Média de mortes nos últimos 7 dias – 171, a mais alta desde 18 de agosto (variação em 14 dias: +34%, tendência de alta).

Casos conhecidos: Total de casos conhecidos confirmados – 36.275.146; Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas – 37.104; Média de novos casos nos últimos 7 dias – 34.016 (variação em 14 dias: -9%, tendência de estabilidade)

Médias de mortes nos Estados

Subindo (6 Estados): PA, AC, AM, CE, PB e RS

Em estabilidade (9 Estados): ES, MT, PR, AP, SP, RJ, BA, MG e RN

Em queda (6 Estados e o Distrito Federal): DF, RR, SE, MA, AL, SC e PE

Não divulgaram até 20h (5 Estados): TO, RO, GO, MS e PI

Vacinação

Mais de 107,2 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço, o que representa quase 50% da população, segundo dados reunidos nesta segunda-feira.

Dose de reforço: 106.888.442 (59,5 % da população vacinável).

Totalmente imunizados (receberam duas doses ou dose única): 172.755.560 (80,42% da população e 86,31% da população vacinável*).

Parcialmente imunizados (que receberam apenas uma das doses necessárias): 182.484.783 (84,94% da população e 91,17% da população vacinável*).

Crianças de 3 a 11 anos totalmente imunizadas: 9.921.912 (37,55% da população entre três e 11 anos).

Crianças de 3 a 11 anos com a primeira dose: 14.391.361 (54,46% da população vacinável entre três e 11 anos).

Total de doses aplicadas: 462.128.785 (84,82% das doses distribuídas para os estados).

Os estados de SP, RJ, MA, TO e AP não separam os números de terceira e quarta dose. Por esse motivo, os percentuais de reforço podem estar inflados.

